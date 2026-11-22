Funcore Games feiert mit Worst Class Ever einenrecord brechenden Start. Das Social-Deduction-Game verkauft sich seit November rasant und definiert neue Maßstäbe für Indie-Titel.

Das Partyspiel Worst Class Ever von Funcore Games hat innerhalb von zwölf Tagen eine Million verkaufter Einheiten erreicht. Das Studio gab diesen Meilenstein am 21. November bekannt und kündigte gleichzeitig eine detaillierte Update-Roadmap für das Spiel an. Der Titel des Ankündigungstextes hebt diesen Erfolg explizit hervor, indem er die Verkaufszahlen mit der enthüllten Roadmap verknüpft.

Verkaufserfolg und Spielmechanik

Worst Class Ever ist am 9. November für Windows auf der Plattform Steam erschienen. Das Spielkonzept basiert auf einer sozialen Deduktion, bei der bis zu acht Spieler an einer Runde teilnehmen. Ein Spieler übernimmt dabei die Rolle der Lehrkraft, während die übrigen sieben Teilnehmer als Schüler auftreten und versuchen, sich unter den NPC-Klassenkameraden zu verstecken. Die Lehrkraft muss die Streiche der Schüler entlarven, um zu gewinnen.

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Die Spiellogik lässt sich kurz zusammenfassen: Es handelt sich um einen Konflikt zwischen einem Lehrer gegen sieben Schüler. Die Kernmechaniken des Spiels sind Verstecken, das Ausführen von Streichen und das reine Überleben der Spieler in der virtuellen Klasse. Funcore Games hat das Spiel entwickelt, während der Vertrieb durch die Partner 2P Games und Elegoose Games übernommen wird.

Preiskalkulation und Marktstandort

Auf dem europäischen Markt ist Worst Class Ever für 4,41 Euro gelistet. Laut Angaben des Studios liegt die Marke von einer Million verkauften Einheiten bei diesem Preisniveau auf demselben Niveau wie einige der schnellsten Indie-Starts der aktuellen Saison. Der Verkaufserfolg ist umso bemerkenswerter, da der Preis niedrig angesetzt wurde, was den Massencharakter des Spiels unterstreicht.

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Dem schnellen Verkaufserfolg gingen zwei Wochen steigender Nutzerzahlen voraus. Am 17. November spielten laut Statistiken von Steam rund 50.000 Menschen gleichzeitig das Spiel. Diese gleichzeitige Spielerzahl zeigt eine hohe Akzeptanz und eine starke Community-Bindung in der kurzen Zeit seit dem Release.

Zukünftige Inhalte und Roadmap

Welche konkreten Inhalte die angekündigte Update-Roadmap umfasst, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das Studio hat noch nicht spezifiziert, wann die ersten geplanten Updates oder neuen Features veröffentlicht werden. Die Roadmap dient wahrscheinlich dazu, das Vertrauen der Spieler in die langfristige Betreuung des Spiels zu stärken und Neukunden für den Kauf zu gewinnen.

Kontext und Marktbedingungen

Eine Million verkaufte Einheiten in knapp zwei Wochen stellen auch in diesem Herbst einen Ausnahme-Wert dar. Dieser Erfolg hebt das Spiel von anderen Veröffentlichungen ab und unterstreicht die Attraktivität des Genres der sozialen Deduktion. Der Markt war bereits Ende Oktober für solche schnellen Erfolge offen, was die Timing-Strategie von Funcore Games bestätigt.

Vorläufig bleibt Worst Class Ever ein Titel, der exklusiv für Windows auf Steam verfügbar ist. Es gibt bisher keine Informationen über Ports auf andere Plattformen wie Konsolen oder mobile Geräte. Der Fokus liegt aktuell auf der Stabilisierung der Spielerzahlen und der Aufrechterhaltung des Nachspiel-Betriebs, der für Social-Deduction-Spiele entscheidend ist.

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Der Erfolg von Funcore Games zeigt, dass gut implementierte Party-Elemente und soziale Interaktion nach wie vor hohes Potential haben. Die Kombination aus einfachen Regeln und komplexer sozialer Dynamik spricht ein breites Publikum an. Das Studio steht nun vor der Aufgabe, den Momentum des Starts zu halten und durch regelmäßige Updates die Community bei Laune zu halten.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Spielerzahlen in den kommenden Wochen entwickeln werden. Die Ankündigung der Roadmap ist ein wichtiger Schritt, um die langfristige Lebensdauer des Spiels zu sichern. Funcore Games hat mit Worst Class Ever bereits einen starken Fusz gefasst und zeigt, dass auch Indie-Titel bei der richtigen Umsetzung kommerziell sehr erfolgreich sein können.