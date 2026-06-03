Worthington Steel schließt Übernahme von Kloeckner Co ab

Worthington Steel hat die Übernahme von Kloeckner Co abgeschlossen und hält rund 62 % der Aktien. Die strategische Partnerschaft soll Produktportfolio, Marktexposition und geografische Präsenz stärken. Ein Delisting-Angebot für die verbleibenden Aktien ist geplant.

Worthington Steel , Inc. (NYSE: WS) hat heute seine freiwillige öffentliche Übernahme offerte (die Übernahme offerte) für die Kloeckner Co SE (Kloeckner), ein führendes globales Service-Center und Metallverarbeitungsunternehmen, nach Erfüllung aller Abschlussbedingungen erfolgreich abgeschlossen.

Worthington Steel hält derzeit rund 62 % der ausstehenden Aktien von Kloeckner. Der Abschluss der Übernahmeofferte legt das Fundament für eine starke strategische Partnerschaft zwischen Worthington Steel und Kloeckner. Worthington Steel erwartet, dass die Transaktion ihr Produktportfolio erweitert, die Endmarktexposition diversifiziert und ihre geografische Präsenz stärkt. Im Laufe der Zeit wird das kombinierte Unternehmen voraussichtlich von höherer Skaleneffizienz, betrieblicher Effizienz und dem Austausch bewährter Praktiken beider Organisationen profitieren.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Worthington Steel und ein bedeutender Schritt in unserer Wachstumsstrategie, sagte Geoff Gilmore, Präsident und CEO von Worthington Steel. Kloeckner bringt starke Fähigkeiten, ein talentiertes Team und ein gemeinsames Engagement für Leistung mit. Wir freuen uns darauf, was wir gemeinsam aufbauen können, und werden einen disziplinierten Ansatz verfolgen, während wir uns auf die Integration vorbereiten, um stärker zusammenzuwachsen.

Mit dem Abschluss dieser Transaktion beginnt ein neues Kapitel für Kloeckner, sagte Guido Kerkhoff, CEO der Kloeckner Co SE. Dies ist das Ergebnis einer bewussten strategischen Reise: Fokussierung unseres Geschäfts auf höherwertige Produkte und Dienstleistungen, Aufbau von Skaleneffekten in Nordamerika und Europa und die Wahl von Worthington Steel als Partner, der unsere Vision teilt. Unsere Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner können auf Kontinuität und eine stärkere Plattform für langfristiges Wachstum vertrauen. Worthington Steel strebt das Delisting von Kloeckner an.

Worthington Steel beabsichtigt, ein öffentliches Delisting-Angebot (Delisting-Angebot) für alle ausstehenden Kloeckner-Aktien (ISIN: DE000KC01000), die sich nicht bereits im Besitz von Worthington Steel befinden, zu starten. Das Unternehmen erwartet, den verbleibenden Aktionären von Kloeckner 11,00 Euro in bar pro Kloeckner-Aktie anzubieten. Das Delisting soll die mit der Börsennotierung von Kloeckner verbundenen administrativen und regulatorischen Verpflichtungen reduzieren und gleichzeitig eine größere Flexibilität zur Unterstützung der langfristigen strategischen Entwicklung des Geschäfts bieten.

Nach der Wirksamkeit des Delistings werden die Aktien von Kloeckner nicht mehr zum Handel an einem regulierten Markt in Deutschland oder einem vergleichbaren Markt im Ausland zugelassen sein, was zu einer erheblich reduzierten Liquidität und einer begrenzten Preisfindung für Kloeckner-Aktien führen kann. Das Delisting-Angebot unterliegt keinen Abschlussbedingungen und enthält keine Mindestannahmeschwelle. Es wird zu den Bedingungen des Delisting-Angebotsdokuments erfolgen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüft wird.

Nach der Genehmigung durch die BaFin werden das Delisting-Angebotsdokument und alle weiteren Informationen zum Delisting-Angebot gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz auf www.strong-for-good.com veröffentlicht. Weitere Einzelheiten zum Delisting-Angebot und zum voraussichtlichen Zeitplan werden mit der Veröffentlichung des Angebotsdokuments bekannt gegeben. Über Worthington Steel: Worthington Steel (NYSE:WS) ist ein Metallverarbeiter, der mit Kunden zusammenarbeitet, um hochtechnische und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern.

Die Expertise von Worthington Steel in der Verarbeitung von kohlenstoffarmem Flachstahl, Elektroband-Laminierungen und maßgeschneiderten Schweißlösungen treibt die nachhaltigere Zukunft des Stahls voran. Als einer der vertrauenswürdigsten Metallverarbeiter in Nordamerika nutzen Worthington Steel und seine rund 6.000 Mitarbeiter die Kraft des Stahls, um die Visionen der Kunden durch wertschöpfende Verarbeitungsfähigkeiten wie Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschneiden, spezielle Kaltreduktion, Leichtbau und Elektrolamination voranzutreiben. Mit Hauptsitz in Columbus, Ohio, betreibt Worthington Steel 37 Standorte in sieben US-Bundesstaaten und zehn Ländern.

In Anlehnung an eine menschenorientierte Philosophie, Engagement für Nachhaltigkeit und ein bewährtes Geschäftssystem ist es das Ziel von Worthington Steel, positive Renditen zu erzielen, indem es vertrauenswürdige und innovative Lösungen für Kunden bereitstellt, Chancen für Mitarbeiter schafft und seine Gemeinschaften stärkt. Über Kloeckner Co: Kloeckner Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter und eines der führenden Stahlservice-Center-Unternehmen.

Mit seinem Vertriebs- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Verarbeitungsstandorten, hauptsächlich in Nordamerika und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), beliefert Kloeckner Co mehr als 60.000 Kunden. Derzeit beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiter. Kloeckner Co erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 6,4 Milliarden Euro. Durch die konsequente Umsetzung seiner Unternehmensstrategie strebt Kloeckner Co danach, eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden





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