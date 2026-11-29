In Spanien wählen die Bürger heute ein neues Parlament. Die konservative Oppositionspartei Partido Popular und die rechtsgerichtete Vox liegen in Umfragen vorn. Ministerpräsident Sánchez von der sozialdemokratischen PSOE könnte sein Amt verlieren.

Demonstration gegen hohe Mieten in Madrid - die Wohnkosten waren ein zentrales Thema im spanischen Wahlkampf Sánchez hatte die vorgezogenen Wahlen angesetzt in der Hoffnung, er könnte von der Frustration vieler seiner Landsleute über die hohen Lebenshaltungskosten profitieren.

Dieses Thema bewegt die spanischen Wählerinnen und Wähler neben der Einwanderung besonders. Die Miet- und Immobilienpreise sind in den vergangenen zehn Jahren in spanischen Städten deutlich gestiegen. Laut Umfragen macht das den Spanierinnen und Spaniern die größten Sorgen. Sowohl Sánchez als auch die oppositionelle Partido Popular haben versprochen, Menschen, die erstmals eine Immobilie kaufen, zu helfen.

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Sánchez will zudem den Wohnungsmarkt kontrollieren. PP-Chef Núñez Feijóo hat dagegen angekündigt, vor allem den Wohnungsbau ausweiten. Sollte er an die Regierung kommen, will er erreichen, dass in den nächsten vier Jahren eine Million neue Wohnungen errichtet werden. Spanien hat in den vergangenen Jahren Millionen Menschen aus Lateinamerika und Afrika aufgenommen.