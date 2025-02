WoW-Erfolg: Burnout statt Freude

Der neue Erfolg in WoW Patch 11.1 erfordert viel Zeit und Geduld. Spieler fühlen sich nach dem Abschluss ausgebrannt und fragen sich, ob der Aufwand gerechtfertigt ist.

Ich hab endlich den ätzendsten Erfolg in WoW und jetzt fühle ich mich ausgebrannt. Man kann an den Ruf-Fraktionen arbeiten, verschiedene Sammel-Erfolge erledigen oder einige Aspekte der Geschichte nachholen, die man vielleicht auf Horde- oder Allianz-Seite nicht abgeschlossen hatte. Denn manche Teilerfolge konnte man nur abschließen, wenn man ganz bestimmte Weltquests auf ganz bestimmte Art und Weise abschließen.

Was in der Theorie gar nicht so kompliziert klingt, ist aber mit relativ akribischer Kontrolle verbunden. Denn manche der Weltquests tauchen nur alle paar Wochen auf und – im Falle von Invasionen – sind dann sogar nur für ein paar Stunden aktiv. Man muss also nicht nur täglich nach den Quests schauen, sondern am besten mehrmals am Tag, um nicht das kleine Zeitfenster im Monat zu verpassen, wo man den Erfolg abschließen könnte. Doch selbst wenn die gewünschte Weltquest dann aktiv ist, muss man genau darauf achten, die Quest exakt auf die Art und Weise abzuschließen, die im Erfolg verlangt wird. Bei der Invasion der Bluttrolle muss man die Quest etwa in 30 Sekunden abschließen. Das ist gar nicht so einfach, denn ein einzelner, falscher Klick kann bei dieser Bombardierungs-Quests bereits bedeuten, dass man den Erfolg nicht mehr erlangen kann. Denn wenn die Quest einmal abgeschlossen wurde, dann ist sie mit diesem Charakter auch verschwunden und man muss entweder auf einen Zweit-Charakter umloggen oder hoffen, dass die Weltquest zeitnah noch ein weiteres Mal erscheint. Noch etwas beknackter sind Weltquests, bei denen man komplett unintuitiv handeln muss. Beim „Sandfischen“ etwa, da muss man 5 seltene Gegenstände erbeuten, die von den Quest-Feinden droppen – aber nur, solange man sich aktiv auf dieser Quest befindet. Das wiederum bedeutet, dass man die für die Quest notwendigen Items ausdrücklich nicht plündern darf, denn sonst wird die Quest abgeschlossen und man kann nicht weiter farmen. Einige dieser Aufgaben haben mich mitunter echt zur Weißglut getrieben. Aber hey, jetzt bin ich fertig. Und ich fühle mich ein wenig ausgebrannt. Denn dieser Erfolg war eines meiner „großen Ziele“, die ich in World of Warcraft aktuell hatte. Jetzt habe ich zwar Jani als Reittier, aber auch eine gewisse Leere und weniger Lust, mich einzuloggen. Ich weiß nicht, ob der Erfolg und das Reittier diesen Aufwand wert war. Aber hey, es gab 100 Erfolgspunkte und der Balken mit den „abgeschlossenen Erfolgen“ ist wieder ein klitzekleines Stückchen größer geworden. Da habe ich mir wohl eine Pause verdient. Zumindest bis zu





