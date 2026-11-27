WoW Forever wollte Entschleunigung bieten. Das scheint zu funktionieren. Nur ein Bruchteil der Spieler ist bereits auf Stufe 60 angekommen.

Mit World of Warcraft Forever besinnt sich Blizzard auf die alten Stärken eines World of Warcraft aus längst vergangener Zeit. Viele sehnten sich nach Entschleunigung und einer Welt voller Abenteuer.

Doch könnten die heutigen Spielerinnen und Spieler ein MMORPG überhaupt noch so „langsam“ spielen? Würden nicht alle ihre Route optimieren und so schnell wie möglich auf das Maximallevel 60 rushen? Die Befürchtung war auf jeden Fall da. Doch jetzt, nach knapp 3 Wochen wissen wir: Die Sorge war umsonst.

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Die Community von WoW Forever ist langsam und lässt sich Zeit – viel Zeit. Denn während man im modernen WoW locker in einer Woche das Maximallevel erreichen kann, hat das bei WoW Forever erst ein verschwindend kleiner Teil der Community geschafft. Nur etwas mehr als 3 % sind bereits auf maximaler Stufe angelangt. Die gestrigen Daten von raider.io zu WoW Forever zeichnen das folgende Bild:243.285 Charaktere haben bereits das Maximallevel von 60 erreicht.