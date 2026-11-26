Der neue Patch für WoW Forever bringt massive Änderungen für Balance-Druiden mit Starlight Wrath. Zudem wurden PvP-Schlachtfelder wie Alteractal angepasst.

Der Entwickler-Studios hinter World of Warcraft: Forever hat neue Hotfixes veröffentlicht, die tiefgreifende Auswirkungen auf mehrere Klassen haben. Im Fokus stehen umfassende Anpassungen für Balance-Druiden, darunter das neue Talent " Starlight Wrath", sowie detaillierte Überarbeitungen des PvP-Schlachtfeldes Alteractal. Die Änderungen zielen darauf ab, das Gameplay präziser zu machen und unbeabsichtigte Spielmechaniken zu korrigieren. MeinMMO hat die offiziellen Patch Notes übersetzt, um Entwicklern und Spielern alle relevanten Details transparent darzustellen.

Kernmechanismen für Balance-Druiden

Das Talent "Starlight Wrath" ersetzt nun die frühere Version "Verbesserter Zorn". Dieser Change verringert die Zauberzeit von "Sternenfeuer" um gestaffelte 0,1 bis 0,5 Sekunden, abhängig von der Anzahl der investierten Talentpunkte. Diese Beschleunigung soll den Schadensausstoß im Kampf effizienter gestalten und die Reaktion auf dynamische Situationen verbessern. Zusätzlich gewährt das Talent "Moon and Stars" eine Chance von 50 oder 100 Prozent, die Zauberzeit von "Sternenfeuer" nicht zu verlieren, wenn der Druiden-Spieler Schaden erleidet. Diese Mechanik schützt die Spielmechanik vor Unterbrechungen in hitzigen Gefechten.

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Das Talent "Verbessertes Sternenfeuer" wurde von 5 auf 2 Punkte reduziert. Es bietet nun eine Chance von 8 bis 15 Prozent für 1 bis 2 Talentpunkte. Für Druiden, die bereits 3 oder mehr Punkte investiert haben, werden alle Talentpunkte in diesem Bereich zurückgesetzt, um eine faire Anpassung zu gewährleisten. Zudem wurde das Talent "Mondfuror" entfernt und durch "Dreamstate" ersetzt. Letzteres gewährt 20 bis 100 Prozent des Effekts von "Anregen", wenn das Ziel nicht der Druid selbst ist, was die Support-Fähigkeiten im Team stärkt. In Mondkingestalt steigt der Arkan- und Naturschaden um weitere 10 Prozent.

Änderungen an Jägern und klassischen Klassenfehlern

Jäger stehen vor wichtigen Optimierungen für ihre Haustiere. Beschworene Falken greifen nun auch dann das gewünschte Ziel an, wenn der Begleiter auf "Passiv" gestellt ist. Über einen Rechtsklick auf das Symbol unter dem Porträt lassen sich die Falken zudem gezielt entlassen. Ein Fehler, der dazu führte, dass Falken etwa 5 Prozent weniger kritische Trefferchance hatten, wurde korrigiert. Zudem hatten Begleiter bei automatischen Nahkampfangriffen之前 eine kritische Trefferchance von 0 Prozent, was nun behoben ist.

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Auch andere klassische Klassen profitieren von Bugfixes. Alle Schurkengifte und "Blendungspulver" sind vorübergehend beim Aufheben gebunden, während ein Fehler bei der Interaktion von "Kopfnuss" und "Ablenken" mit "Bereitschaft" behoben wird. Schamanen sehen, dass "Kettenblitzschlag" nun korrekt den Effekt "Freizaubern" verbraucht, selbst bei 5 Stapeln "Waffe des Mahlstroms". Krieger müssen sich nicht mehr sorgen, dass "Waffenmeister" nach dem Tod auf Schlachtfeldern nicht erneut angewendet wird. Sukkubi und Inkubi haben ihre um 5 Prozent zu hohe kritische Trefferchance korrigiert bekommen.

PvP-Strategie und das Schlachtfeld Alteractal

Das Schlachtfeld Alteractal erhielt gezielte strategische Anpassungen. Sturmkristalle und andere Questgegenstände werden Spielern nicht mehr automatisch per Post zugeschickt, wenn sie nicht geplündert wurden. Dies soll Spieler dazu zwingen, die Schlachtfeldziele aktiv zu übernehmen, statt direkt zum gegnerischen General zu stürmen. Die Entwickler erklärten, dass viele Spieler das Feld ohne Zielerreichung abschlossen. Der Fokus liegt nun stärker auf der Kontrolle der Punkte, um den Ehrengewinn gleich zu halten, aber den Rufgewinn pro Match zu erhöhen.

Der Altar der Tiefen ist nun nach 3 Sekunden wieder interagierbar und gewährt korrekt den "Segen von Blackfathom". PvP-Erfolge für Vermächtnisse setzen nun wieder korrekt ein, sobald die Rufstufe "Ehrfürchtig" erreicht ist. Das Abschließen von "Lord Valthalak zur Ruhe gebettet" bringt wieder den vorgesehenen Fortschritt. Dies stellt sicher, dass langfristige Ziele im PvP-Bereich auch belohnt werden, wenn Matches länger dauern und strategischer gespielt wird.

Wichtige Item- und Quest-Anpassungen

Neben Klassenänderungen wurden verschiedene Items und Quest-Mechaniken überarbeitet. Die Dauer von "Eid des Lichts" wurde auf 60 Minuten erhöht. Die "Blackblade of Shahram" löst ihren Tempostärkungszauber korrekt aus, jedoch nur noch für den Träger. Der "Buchband des Gesetzes" hat wieder Auswirkungen auf "Richturteil des Befehls". Schmuckstücke wie "Blackhands Breite" können nicht mehr widerstanden werden, und die "Fackel des Nachtwächters" kann wieder beim Reiten und Wirken verwendet werden.

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Auch Fehler bei NPCs wurden behoben. Der Verlorene Ritter erschien zuvor manchmal in Bäumen, was nun korrigiert ist. Clubtoe in Sonnenlichtung markiert Spieler nicht mehr für PvP. Das "Totem des Sturms" wurde in "Totem of the Maelstrom" umbenannt. Diese technischen Bereinigungen sorgen für eine stabilere Spielerfahrung und verhindern, dass Quests oder Kämpfe durch grafische oder logische Fehler blockiert werden. Alle diese Änderungen sind ab sofort live und stehen allen Spielern von World of Warcraft: Forever zur Verfügung.