In WoW Forever sind Ressourcen für die Sammelberufe ein gefragtes Gut. Doch bei einem Beruf sind die Geier besonders penetrant.

sind Ressourcen für die Sammelberufe ein gefragtes Gut. Immerhin kann erstmal nur ein Spieler davon profitieren, bevor auf den Respawn gewartet werden muss. Doch bei einem Beruf ist das besonders ärgerlich.

In WoW Forever gibt es Kräuterkunde, Bergbau und Kürschnerei als Sammelberufe. Mit ihnen lassen sich in Azeroth die jeweiligen Ressourcen sammeln und abbauen. Jeder Sammelpunkt kann dabei zeitgleich nur von einem einzigen Spieler genutzt werden, bevor auf den Respawn der Ressource gewartet werden muss. So kommt es häufig vor, dass Spieler sich gerade bei seltenen Sammelstellen tummeln und nur darauf warten, der oder die Erste zu sein und das begehrte Gut für sich zu beanspruchen.

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Was bei Kräutern und Erzen zwar ärgerlich, aber verkraftbar ist, ist für Kürschner besonders bitter, denn um an ihre Güter zu kommen, müssen die Sammelstellen erst besiegt werden. Um beim Kürschnern Ressourcen zu gewinnen, müssen erst die Gegner besiegt und anschließend gelootet werden, aus denen ihr Leder und ähnliche Güter gewinnen könnt. Dann könnt ihr mit der entsprechenden Fähigkeit euren „Sammelpunkt abbauen“.