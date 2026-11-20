WOW bietet bis 30. November ein Black Friday Special für Neukunden. Das Paket Filme und Serien kostet nur 2,98 Euro statt 9,98 Euro. Infos zum Jahresabo und Premium.

Der Streaminganbieter WOW startet bis zum 30. November eine Sonderaktion zum Black Friday. Neukunden und ausgewählte Bestandskunden können das Paket "Filme und Serien" für ein Jahr zum Preis von 2,98 Euro pro Monat buchen. Der reguläre Preis liegt bei 9,98 Euro monatlich. Dieses Angebot stellt eine deutliche Ersparnis gegenüber dem Standardpreis dar und richtet sich speziell an Nutzer, die nach einer kostengünstigen Lösung für ihren Medienkonsum suchen.

WOW Black Friday Preise im Detail

Das zentrale Angebot des Monats November ist das Jahresabo für das Paket "Filme und Serien". Der Preis von 2,98 Euro pro Monat bindet Kunden für zwölf Monate. Im Gegenzug erhalten sie Zugriff auf über 700 Filme, hunderte Serien und mehr als 20 Live-TV-Sender. Blockbuster werden oft bereits wenige Monate nach ihrem Kinostart in den Katalog des Anbieters aufgenommen. Dies ermöglicht es Nutzern, aktuelle Produktionen frühzeitig zu streamen, ohne auf teure Abonnements anderer Dienste zurückgreifen zu müssen.

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Neben dem Jahresabo bietet WOW ein weiteres Paket an, das sich an Sportfans richtet. Das Paket für Live-Sport kostet im Rahmen der Aktion 24,99 Euro monatlich. Der reguläre Preis liegt bei 29,99 Euro. Dies ist eine wichtige Alternative für Zuschauer, die primär auf Übertragungen von Sportveranstaltungen angewiesen sind. Die Preisdifferenz von fünf Euro bietet auch hier eine finanzielle Entlastung für die Kundenbasis des Unternehmens.

Vorteile von WOW Premium

Zusätzlich zum reduzierten Jahresabo gibt es sieben Tage WOW Premium gratis zum Testen. Der Unterschied zwischen dem Standardpaket und der Premium-Version liegt vor allem in der Bild- und Tonqualität. Premium-Nutzer streamen in Full-HD-Auflösung mit Dolby Digital 5.1 Surround Sound. Zudem erlaubt die Premium-Lizenz die gleichzeitige Nutzung auf bis zu zwei Geräten. Ohne den Premium-Aufpreis ist die Auflösung auf 720p beschränkt und es ist nur ein gleichzeitiger Stream möglich.

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Diese technischen Unterschiede sind für viele Verbraucher relevant, die hohe Ansprüche an die audiovisuelle Wiedergabe stellen. Die Möglichkeit, Premium kostenlos zu testen, gibt Nutzern die Chance, die bessere Qualität selbst zu erleben, bevor sie eine Entscheidung für das teurere Abo treffen. Es handelt sich dabei um eine strategische Maßnahme des Anbieters, um die Wertschätzung der technischen Features zu erhöhen.

Kündigung und Vertragsgestaltung

Obwohl das reduzierte Jahresabo für zwölf Monate gilt, ist es nach Ablauf dieser Zeit monatlich kündbar. Diese Flexibilität ist ein entscheidender Faktor für viele Kunden, die nicht an langfristige Verträge gebunden sein wollen. Die Möglichkeit zur monatlichen Kündigung nach der ersten Bindungsfrist reduziert das Risiko für Verbraucher erheblich. Es ermöglicht eine kontinuierliche Überprüfung des Angebots und dessen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Experten des Portals überprüfen regelmäßig Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse. Dies soll sicherstellen, dass es sich um echte Schnäppchen und keine Mogelpackungen handelt. Die redaktionelle Arbeit bleibt dabei unabhängig, da die Nutzung der Webseite für Nutzer kostenlos ist. Sollte ein Produkt oder ein Service über einen Affiliate-Link gekauft werden, erhält das Portal eine kleine Vergütung vom Anbieter. Der Preis für den Käufer bleibt dabei unverändert. Dies sichert die finanzielle Unabhängigkeit der Redaktion.

Recherche vor dem Abschluss

Es empfiehlt sich, einen Blick in den aktuellen Katalog von WOW zu werfen, bevor ein Jahresabo abgeschlossen wird. Das Angebot an Filmen und Serien ist überschaubar, enthält jedoch einige echte Hochkaräter. Viele Nutzer berichten, dass sie quasi immer mindestens einen Film finden, den sie bei anderen großen Anbietern vergeblich suchen. Diese Nische kann für cinephile Zuschauer sehr attraktiv sein. Ein Blick in die Watchlist kann somit sinnvoll sein, um den eigenen Bedarf zu prüfen.