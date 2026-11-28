Die World Series of Poker startet am 13. Dezember im Baha Mar Resort. Daniel Negreanu und Christopher Nguyen treten im 250.000-Dollar-Pro-Am-Event an.

Der Countdown für eine der prestigeträchtigsten Pokerveranstaltungen der Welt hat offiziell begonnen. Am 13. Dezember 2024 öffnet das Baha Mar Resort in Nassau, Bahamas, seine Tore für die World Series of Poker Paradise-Edition. Die Serie zieht sich bis zum 17. Dezember hin und bietet den Teilnehmern die einzigartige Gelegenheit, 20 Gold-Armbänder zu gewinnen. Mit dem Start der Wettkämpfe beginnt ein intensives Turnierfeld, das internationale Aufmerksamkeit auf die karibische Insel lenkt.

Das größte Turnier der aktuellen Series startet direkt zum offiziellen Auftakt der Serie. Besonders zwei spezifische Events sorgen im Vorfeld und während der Durchführung für eine erhöhte Spannungslevel unter den professionellen Spielern. Diese Turniere zeichnen sich durch extreme Buy-ins und hohe Preisgelder aus, was sie zu den gefürchteten und begehrtesten Disziplinen des Festivals macht. Die Organisatoren planen eine hochkarätige Besetzung, die von erfahrenen Profis bis hin zu reichen Amateuren reicht.

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Das 250.000-Dollar-Pro-Am-Event als Highlight

Das erste große Highlight ist das Turnier mit dem höchsten Buy-in des gesamten Paradise Festivals. Der Einsatz beträgt 250.000 Dollar und ist als Pro-Am-Event konzipiert, welches die WSOP-Version des bekannten Triton Invitational darstellt. Während das Event im vergangenen Jahr unter dem Triton-Banner in Paradise stattfand, richtet die World Series of Poker es im Jahr 2026 eigenständig aus, wobei die aktuelle Ausgabe bereits als Vorläufer dieser Eigenständigkeit gilt.

Es handelt sich um ein offenes Turnier, bei dem die Teilnehmerpunkte für die wichtige Player of the Year-Wertung sammeln können. Auf dem ersten Spieltag werden die Teilnehmerfelder für Profis und Amateure noch strikt getrennt voneinander gespielt. Die Felder werden erst dann zusammengeführt, sobald die sogenannte Bubble platzt, woraufhin alle verbliebenen Spieler gemeinsam bis zu einem einzigen Sieger spielen.

Poker-Legende Daniel Negreanu zeigt sich äußerst motiviert für dieses spezielle Format. In einem Interview mit "PokerOrg" erklärte er seine Strategie und Motivation. Er werde auf der Profiseite spielen, weil er es liebe, direkt mit den Profis zu konfrontieren. In den letzten sechs bis acht Monaten habe er intensiv an einer Reihe neuer technischer Tricks gearbeitet, um die Gegner zu verblüffen.

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Negreanu verrät, dass er spezifische Game-Theory-Optimal-Tricks (GTO) auf Lager hat. Er beschreibt den Spaß daran, wie die Gegner die Stirn runzeln, weil sie keine Ahnung haben, was er gerade spielt. Sein Ziel ist es, diese Verwirrung zu nutzen und anschließend die Chips des Wettbewerbs einzusammeln. Diese offensive Einstellung unterstreicht die hohe Qualität des Events.

Bekannte Namen und aktuelle Triton-Sieger

Mehr als 30 Spieler haben ihre Teilnahme an dem prestigeträchtigen Festival bereits bestätigt. Zu den Teilnehmern zählen einige der bekanntesten Gesichter der aktuellen Pokerszene. Der indische Spieler Santosh Suvarna, Roman Hajiyev und der deutsche Top-Spieler Christopher Nguyen reisen nach ihren beeindruckenden Siegen beim Triton North Cyprus mit viel Selbstvertrauen auf die karibische Insel.

Santosh Suvarna konnte sich kürzlich seinen zweiten Triton-Titel sichern. Er gewann 823.000 Dollar im 30.000-Dollar-Turbo-Turnier auf Zypern. Diese Leistung unterstreicht seine aktuelle Form und sein finanzielles Polster vor der Anreise nach Nassau.

Christopher Nguyen feierte ebenfalls einen enormen Erfolg auf dem gleichen Turnierfeld. Er gewann das Main-Event mit einem Buy-in von 100.000 Dollar. Für diesen Triumph erhielt Nguyen einen Gewinn von 3,4 Millionen Dollar. Dieser Sieg hat seinen Status in der internationalen Liga der High-Stakes-Spieler weiter gefestigt.

Auch Roman Hajiyev trug zum erfolgreichen Abschluss der Nordzypern-Serie bei. Er entschied das 150.000-Dollar-Event zum 10-jährigen Jubiläum für sich. Der Sieg bescherte ihm ein Preisgeld von 2,8 Millionen Dollar. Diese drei Spieler bilden den Kern der aktuellen Triton-Sieger, die nun in der Karibik antreten werden.

Negreaus Strategie und geplante Bracelets

Daniel Negreanu rechnet fest damit, in Paradise mindestens ein Gold-Armband zu gewinnen. Er ist sich jedoch nicht sicher, ob dieser Erfolg im prestigeträchtigen 250.000-Dollar-Turnier erzielt wird. Stattdessen deutet er darauf hin, dass es das erste der 20 insgesamt vergebenen Bracelets sein könnte.

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Dieses spezifische Armband wird im 26.000-Dollar-High-Roller-PLO/NLH-Mixed-Turnier ausgespielt. Der Start dieses Events ist für den 3. Dezember 2024 geplant. Die finale Spielsitzung und die Krönung des Siegers sind für den 4. Dezember 2024 terminiert.

Negreanu lobt das Half-Half-Format, das No-Limit Hold'em (NLH) und Pot-Limit Omaha (PLO) kombiniert. Er erklärte, dass ihm dieses Format sehr gut gefalle, da er in beiden Varianten stark sei. Viele andere Spieler träten nicht in beiden Disziplinen an, was seinen Vorteil vergrößere.

Er gibt zu, dass er wahrscheinlich mehr Geldeinsätze in diesem gemischten Format tätige als jeder andere Spieler auf der Welt. Aus diesem Grund würde er tatsächlich darauf wetten, in genau diesem Turnier erfolgreich zu sein. Diese Einschätzung basiert auf jahrelanger Erfahrung und statistischer Überlegenheit in beiden Spielvarianten.

Auswirkungen und weitere Details der Serie

Die World Series of Poker Paradise-Edition findet vollständig im Baha Mar Resort in Nassau statt. Die Austragungsorte sind speziell für diese Event-Reihe angepasst, um den hohen Anforderungen der internationalen Profis gerecht zu werden. Das Resort bietet die notwendige Infrastruktur für die hohen Buy-ins und die komplexe Logistik der Teilnehmer.

Die Gesamtlänge der Serie erstreckt sich über fünf Tage. Der erste Tag beginnt am 13. Dezember 2024. Der letzte Tag der Veranstaltung, an dem auch das große Pro-Am-Event seinen Höhepunkt erreicht, ist der 17. Dezember 2024. Während dieser Zeit werden insgesamt 20 Armbänder vergeben.

Neben den beiden großen Highlight-Events finden zahlreiche weitere Turniere statt, die die Basis der Serie bilden. Jedes dieser Turniere trägt zur Gesamtbilanz der Player of the Year bei. Dies motiviert nicht nur die High-Stakes-Spieler, sondern auch zahlreiche Amateure, ihre Reisekosten und Entry-Fees zu investieren.

Die Medienpräsenz der Serie wird durch die Teilnahme von Stars wie Daniel Negreanu weiter gesteigert. Interviews und Kommentare wie die von "PokerOrg" tragen zur globalen Sichtbarkeit bei. Die Kombination aus hohen Geldsummen, renommierten Spielern und dem exklusiven Ort Nassau macht diese Edition zu einem festen Termin im Pokerkalender.