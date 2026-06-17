WTA-Spielerin Serena Williams und andere Spielerinnen müssen aus Luxusherberge aussteigen, weil es einen Fehlalarm gab.

Ein technischer Alarm hat in der Luxusherberge Waldorf Astoria am Bahnhof Zoo in Berlin zu einem Fehlalarm geführt, bei dem alle Spielerinnen, darunter Superstar Serena Williams, aus ihren Zimmern aussteigen mussten.
Die Spielerin nen des WTA-Turniers in Berlin , darunter Superstar Serena Williams , mussten aufgrund eines Fehlalarms in der Luxusherberge Waldorf Astoria am Bahnhof Zoo, in der Nacht zu Mittwoch, umgehend aus ihren Zimmern aussteigen.
Laut BILD-Informationen war es ein technischer Alarm, der ausgelöst wurde, und es bestand nie eine Gefahr. Die Spielerinnen, darunter auch Aryna Sabalenka und Elena Rybakina, die in der Luxusherberge übernachtet hatten, mussten aufgrund des Alarms auf die Budapester Straße warten. Trotz des Alarms gehen die Spiele am nächsten Tag auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß normal weiter. Die Spielerinnen, die nicht zu den Top-Stars zählen, sind in einem anderen Hotel untergebracht
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