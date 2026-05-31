Wu-Tang Clan: RZA über die Rock and Roll Hall of Fame und die letzte Tour

Der Wu-Tang Clan steht vor einem historischen Jahr. Die Gruppe wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und befindet sich gleichzeitig auf der offiziell letzten Tour der Bandgeschichte.

Der Wu-Tang Clan steht vor einem historischen Jahr. Die Gruppe wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und befindet sich gleichzeitig auf der offiziell letzten Tour der Bandgeschichte.

Im Interview mit BILD verriet Mitbegründer RZA, warum ihm genau dieser Moment mehr Kopfzerbrechen bereitet, als jeder frühere Karrierehöhepunkt. Die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame sei für ihn ein ganz besonderer Moment gewesen, der ihn wieder wie ein Kind fühlen lasse. Gleichzeitig merke er dadurch aber auch, dass er längst keines mehr bin. Ganz abschließen will der Rapper mit Musik trotzdem nicht.

Auch abseits von Wu-Tang arbeitet er weiter an Solo-Projekten und Filmen. Die Hip-Hop-Legende mit Wu-Tang Clan ist derzeit auf der offiziell letzten Tour der Bandgeschichte unterwegs. Besonders emotional wird das Thema für ihn wegen der aktuellen Abschiedstour “The Final Chamber”. Auf die Frage von BILD, ob es wirklich das Ende von Wu-Tang Clan sei, antwortete RZA ein wenig ausweichend: “Es ist schwierig, Wu-Tang überhaupt zusammenzubringen.

” Denn: Manche Mitglieder dürften wegen ihrer Vergangenheit nicht mehr in jedes Land einreisen. Trotzdem habe die Gruppe ihre Fans “noch ein letztes Mal sehen” wollen. Trotzdem klingt bei RZA im Interview noch keine echte Lust auf Rente durch. Eine große Rolle spielt dabei auch, dass seine Kinder seine Musik ganz alleine entdeckt haben.

“Es war Thanksgiving und plötzlich lief laut “Old Dirty Bastard” aus dem Zimmer meines Sohnes,” erzählt RZA lachend. “Er war vielleicht zwölf Jahre alt und ich dachte nur: “Yo, wie hat er das gefunden? ” Besonders überrascht war er, weil er seinem Sohn die Musik nie selbst gezeigt hatte. Als BILD-Reporter Franz Ungermann RZA für ein Interview in Tokio traf, war die einzige Bedingung des Rapstars für ein Foto, das ikonische “Wu Tang-W” zu formen.

Als RZA seinen Sohn fragte, warum er die Musik höre, bekam er eine simple Antwort: “Yo, ich mag das einfach. ” Bis heute macht ihn genau das besonders stolz.

“Viele Väter sind für ihre Kinder nicht cool,” sagte der Rapper grinsend. “Aber ich bin der heiße Scheiß für meine Kinder. ” Und eins ist sicher: Die Legende Wu-Tang bleibt für immer





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