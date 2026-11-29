Ein Fremder sucht Rache - und gerät zwischen einen blinden Patriarchen und seinen jähzornigen Sohn.

Endlich steht Will Lockhart dem wahren Mörder seines Bruders gegenüber. Columbia Pictures Industries, Inc.)Ein malträtierter Star: Von Meisterregisseur Anthony Mann musste sich Westernheld James Stewart am Lasso durch ein brennendes Lagerfeuer ziehen lassen.

Solche Szenen waren bei den beiden keine Ausnahme. Mit „Der Mann aus Laramie“ von 1955 schufen sie einen berühmten „Adult Western“, der mit seiner archaischen Wucht den Anspruch erhob, es mit den griechischen Tragödien aufzunehmen. Ein blinder Patriarch, ein jähzorniger Sohn und ein Fremder, der Rache sucht: Es sind passende Zutaten für ein Drama im Wilden Westen.

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Von der Warenhändlerin Barbara Waggoman erhofft sich Will Lockhart Informationen über die illegalen Waffengeschäfte der kriegerischen Indianer. Columbia Pictures Industries, Inc.) Es war der fünfte und letzte Western des Gespanns Mann und Stewart, insgesamt drehten die beiden acht Filme zusammen. Gedreht wurde in Technicolor und als einer der ersten Western überhaupt in CinemaScope, um die Weite der Landschaft einzufangen.