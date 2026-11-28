Wück warnt: Deutsche Talente kommen zu kurz
Der Frauen-Bundestrainer fordert mehr Chancen für junge Spielerinnen in der Bundesliga.
Bundestrainer Christian Wück hat die Frauen-Bundesligisten mit Blick auf die Chancen für deutsche Fußball-Talente kritisiert.
„Was mir Sorgen bereitet, ist die geringe Anzahl junger Spielerinnen, die in der Bundesliga zum Einsatz kommen“, sagte Wück im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Wenn etablierte Spielerinnen für ihre individuelle Entwicklung nach England, Spanien, Frankreich oder in die USA gehen, hilft uns das“, führte Wück aus – das bedeute „aber nicht, dass im gleichen Maße deutsche Talente in der Bundesliga eingesetzt werden.
“ Man hinke hierzulande in der „Ausbildung und Talentförderung der Mädchen im Fußball mehrere Jahre hinter den Jungs zurück. Selbst wenn inzwischen die neuen ‚Talentförder- und Leistungszentren weiblich‘ entstehen, was sehr wichtig ist, gibt es noch einiges aufzuholen.
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