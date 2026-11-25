Die Kultserie Wunderbare Jahre ist mit allen sechs Staffeln beim Streaming-Dienst ARTHAUS+ verfügbar. Bis März 2027 kommt jeden Monat eine weitere Staffel hinzu.

Die Kultserie Wunderbare Jahre kehrt zurück, und Fans können Kevin Arnold s komplette Jugend erneut erleben. Alle sechs Staffeln stehen beim Streaming-Dienst ARTHAUS+ bereit, daneben wird in den Angaben auch Prime Video genannt. Anschließend kommt bis März 2027 jeden Monat eine weitere Staffel dazu.

Die Serie aus den 80er- und 90er-Jahren verbindet Nostalgie mit einem einfachen Versprechen: Ein paar Takte Musik und ein Blick auf Kevin und Winnie reichen, um die Zuschauer wieder in die eigene Jugend zu versetzen. Die Rückkehr im Streaming macht die Geschichte für ein neues Publikum genauso zugänglich wie für langjährige Fans.

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Eine Serie über die ersten Male des Erwachsenwerdens

Wunderbare Jahre erzählt nicht nur von einem Jungen, der erwachsen wird. Im Mittelpunkt stehen die ersten großen Freundschaften, der erste Kuss, Streit mit den Eltern und peinliche Momente in der Schule.

Die Hauptfigur Kevin Arnold wird von Fred Savage verkörpert, der heute 50 Jahre alt ist. Kevin wächst Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre in einer amerikanischen Vorstadt auf. Seine Erlebnisse drehen sich um Schule, Familie und die ersten großen Gefühle.

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Ein zentraler Erzählstrang ist die Liebesgeschichte zwischen Kevin und Winnie Cooper, gespielt von Danica McKellar. Mal kommen sich beide sehr nahe, dann stehen Missverständnisse, Eifersucht und das ganz normale Chaos des Erwachsenwerdens zwischen ihnen.

Erzählweise und Figuren der Kultserie

Die Serie setzt auf einen erwachsenen Erzähler: Der erwachsene Kevin blickt aus dem Off auf seine Jugend zurück. Dadurch erhalten selbst kleine Begebenheiten eine besondere Bedeutung, und die Zuschauer erinnern sich zugleich an ihre eigene Jugend.

Kevins bester Freund Paul Pfeiffer wird von Josh Saviano dargestellt und begleitet die Hauptfigur durch viele Situationen des Alltags. Gemeinsam mit Winnie Cooper bildet er den Kern des Figurenensembles, das die Serie über sechs Staffeln prägt.

Auch der Vorspann ist Teil des Erfolgs. Eine Version des Beatles-Klassikers With a Little Help from My Friends versetzt die Zuschauer musikalisch in eine andere Zeit und stimmt sie auf jede Folge ein.

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Fred Savages Emmy-Nominierung als Teenager

Fred Savage schrieb mit der Serie ebenfalls Fernsehgeschichte. Mit 13 Jahren wurde er als damals jüngster Schauspieler für den Emmy als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie nominiert.

Die Serie und ihre Darsteller gelten damit als Beispiel dafür, wie früh junge Schauspieler im Fernsehen große Aufmerksamkeit erhalten konnten. Für das aktuelle Streaming-Angebot bedeutet das, dass Zuschauer die Leistung der Hauptdarsteller in allen sechs Staffeln nachvollziehen können.

Wer Wunderbare Jahre neu entdecken möchte, kann die komplette Jugend von Kevin Arnold direkt zum Start erleben. Die weiteren Staffeln folgen laut Ankündigung bis März 2027 in monatlichem Abstand.