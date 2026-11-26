10.000 Euro und deutliche Worte: Warum die Braun-Brüder im Dopingstreit so klar Partei ergreifen.

picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein HartmannProminente Unterstützung für Hamburgs Sprint-Star Owen Ansah : Die Miniatur-Wunderland-Gründer Frederik und Gerrit Braun stellen sich im Streit um eine angeblich verweigerte Dopingkontrolle hinter den Europameister.und kritisieren das Vorgehen der Nationalen Anti-Doping-Agentur .

Ihr Engagement hat einen persönlichen Hintergrund.

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„Wir sind fassungslos und wütend, ja, auch traurig“, erklären die Zwillinge ihren 2,5 Millionen Followern. Ansah droht eine vierjährige Sperre, die seine Karriere beenden könnte. Die NADA wirft ihm vor, am 9. Juli eine unangekündigte Dopingkontrolle verweigert zu haben.