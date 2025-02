Wunderschöner: Karoline Herfurth startet mit der Fortsetzung in die nächste Runde

Karoline Herfurths Film „Wunderschöner“ startet in den Kinos und verspricht eine emotionale Achterbahnfahrt. Die Fortsetzung des erfolgreichen Vorgängers „Wunderschön“ nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch Liebe, Politik und Kunst. Mit ihrem neuen Film riskiert Karoline Herfurth wieder und geht auf sensible Themen ein. Es wird eine Geschichte über die Krise in einer Ehe, die sich durch den Verrat des Politikers Maximilian Brückner auslöst, und die Schwierigkeiten einer Teenager-Tochter, die sich in der Welt der Kunst zurechtfinden muss.

Der erste Teil verzeichnete grandiose 1,7 Millionen Besucher: In 3 Tagen startet endlich eine der meist erwarteten Fortsetzungen des Jahres in den Kinos! Karoline Herfurth mit „Wunderschön“ hat bereits bewiesen, dass es auch nach den Corona-Schließungen noch echte Kinohits geben kann. Nun folgt die Fortsetzung – und auch „ Wunderschöner “ hat definitiv wieder das Zeug zum Publikums-Megahit. Es ist eine Geschichte über Liebe, Politik und Kunst, die sich in einem komedischen Rahmen entfaltet.

Das Sequel ist stellenweise sogar düsterer als der Vorgänger, was jedoch die emotionale Tiefe des Films erhöht. Karoline Herfurth geht diesmal wieder viele Risiken ein und inszeniert einen Film, der zum Nachdenken anregt und gleichzeitig unterhält.Die Fortsetzung erzählt die Geschichte von Maximilian Brückner, der mit Karoline Herfurth verheiratet ist. Doch die Ehe gerät in eine tiefe Krise, als der Politiker von der Klatschpresse beim Date mit einer jungen osteuropäischen Sexarbeiterin fotografiert wird. Unterdessen nimmt ihre Teenager-Tochter Lilly an einem Projektwochenkurs von Vicky teil. Die Kunstaktion soll um die Sichtbarmachung der Klitoris gehen, aber da legt der verstockte Schulleiter sein Veto ein.Regisseurin, Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin Karoline Herfurth hat zum Start von „Wunderschöner“ in unserem Podcast-Studio in Berlin besucht. Dort sprachen die FILMSTARTS-Redakteure Christoph Petersen und Pascal Reis mit ihr über ihre Karriere, ihren neuen Film und ihren verpassten Cameo-Auftritt im kommenden Blockbuster. Karoline Herfurth ist nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch als Podcast-Gast sehr unterhaltsam und supersympathisch. Sie verrät offen, wie teuer der Film war, ob es neben „Wunderschöner“ noch andere Titelvorschläge gab und an welcher Stelle sie die Recherche lieber ihrer Co-Autorin überließ, weil die abgründige Thematik für sie einfach zu belastend wurde.





