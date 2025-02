Wuppertaler SV gegen Fortuna Düsseldorf U23: 1:1 im spannenden Remis

Der Wuppertaler SV und die Fortuna Düsseldorf U23 spielten am Samstag ein spannendes Remis im Wuppertaler Stadion am Zoo. Die Gäste aus Düsseldorf gingen durch einen Strafstoß in Führung, doch der Wuppertaler SV konnte noch vor der Pause ausgleichen.

Der Wuppertaler SV und die Fortuna Düsseldorf U23 lieferten sich am Samstag im Wuppertaler Stadion am Zoo ein spannendes Remis vor 1.266 Fußball begeisterten. Die Gäste aus Düsseldorf starteten die Partie dominant und gingen bereits in der fünften Minute durch einen erfolgreichen Strafstoß von Marius Zentler in Führung. Die Fortuna Düsseldorf U23 zeigte im ersten Abschnitt starke Leistungen, jedoch musste die Mannschaft in der 25. Minute eine Verwarnung durch den Schiedsrichter kassieren.

Der Wuppertaler SV kämpfte sich aber zurück und gelang es ihnen noch vor der Pause durch Kevin Hagemann in der 40. Minute, das Unentschieden zu erzwingen. Der zweite Spielabschnitt verlief ausgeglichener. Beide Teams hatten zwar die ein oder andere Chance, doch die Düsseldorfer konnten die Führung nicht wieder herstellen und die Wuppertaler konnten den Ausgleich nicht übertreffen. Letztendlich blieb es bei einem 1:1-Remis, das beide Teams mit gemischten Gefühlen verließen. Dennoch war das Spiel ein unterhaltsames Duell und bot den Zuschauern ein spannendes Fußballerlebnis.Die Wuppertaler SV-Elf wurde von Timo Bornemann, Shinnosuke Nishi, Vincent Gembalies, Vincent Akrofi Frank Ocansey, Kevin Hagemann, Ngemba Michael Luyambula, Aday Ercan, Semir Saric, Joep Munsters, Benedikt Wimmer und Dilhan Demir gestellt. Die Fortuna Düsseldorf U23 trat mit Leonard August Brodersen, Jan Boller, Deniz-Fabian Bindemann, David Savic, Marius Zentler, Luca Jacob Klemen Majetic, Gideon Paul Guzy, Ben Zich, Lennart Garlipp, Danny Latza und Kevin Sebastian Brechmann an.





