Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf U23 trennen sich Unentschieden

Das Regionalliga-Spiel zwischen Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf U23 endete am Samstag mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und lieferten sich ein spannendes Duell.

Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf U23 lieferten sich am Samstag, dem 15. Februar 2025, ein spannendes Duell in der Regionalliga West . Das Spiel fand im Wuppertaler Stadion am Zoo statt und wurde von 1.266 begeisterten Fußball fans verfolgt. Die Wuppertaler Mannschaft ging bereits in der 5. Spielminute durch einen verwandelten Strafstoß von Marius Zentler in Führung. Die Fortuna Düsseldorf U23 zeigte Kampfgeist und wurde in der 25. Minute mit einer Gelben Karte konfrontiert.

Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Kevin Hagemann der Ausgleichstreffer für das Wuppertaler Team (40.). Die zweite Halbzeit verlief ohne weitere Treffer, sodass das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden endete





