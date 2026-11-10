Wurst Stahlbau insolvent: Sachwalter Hölzle sucht Investoren für Traditionshaus

Der traditionelle Familienbetrieb Wurst Stahlbau ist insolvent. Vorläufiger Sachwalter Prof. Dr. Gerrit Hölzle sichert die Produktion und sucht dringend nach Investoren.

Das traditionelle Familienunternehmen Wurst Stahlbau hat seine Zahlungsunfähigkeit gemeldet und sich somit offiziell in einem Insolvenzverfahren befunden. Die Fabrik in Bersenbrück, die für die Herstellung tonnenschwerer Stahlkonstruktionen bekannt ist, steht nun vor der Aufgabe, ihre wirtschaftliche Zukunft neu zu definieren. Um die Struktur des Unternehmens zu sichern, hat das Amtsgericht Bersenbrück einen vorläufigen Sachwalter bestellt, der die Prozesse überwacht und die Interessen aller Beteiligten wahrt.

Sachwalter bestellt und Sanierung gestartet

Das Amtsgericht Bersenbrück hat Professor Dr. Gerrit Hölzle von der Wirtschaftskanzlei Görg zum vorläufigen Sachwalter ernannt. Diese Maßnahme soll gewährleisten, dass die laufenden Geschäfte kontrolliert und stabilisiert werden, während parallel zur Suche nach neuen Kapitalgebern agiert wird. Die bisherige Geschäftsführung des Unternehmens verbleibt weiterhin im Amt, um den operativen Alltag aufrechtzuerhalten und die Produktion nicht zu unterbrechen.

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Zusätzlich zur juristischen Begleitung durch Hölzle unterstützt Nils Averbeck von der Michels Restrukturierung GmbH die Geschäftsleitung als Generalbevollmächtigter. Averbeck ist spezifisch mit der Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen betraut, um die wirtschaftliche Basis des Unternehmens wiederherzustellen. Seine Rolle ist entscheidend, um die komplexen Anforderungen einer Restrukturierung in der Bauindustrie fachgerecht zu managen und die Brücke zwischen alter und neuer Struktur zu schlagen.

Großes Volumen bei Stahlproduktion

Im zweiten Generationenbetrieb von Wurst Stahlbau werden täglich enorme Mengen an Rohmaterialien verarbeitet. Jährlich verarbeitet das Unternehmen rund 20.000 Tonnen Stahl auf einer Produktionsfläche von 15.000 Quadratmetern. Diese massive Kapazität ist das Rückgrat des Geschäftsmodells und zeigt die industrielle Relevanz des Standortes, der sowohl im Wohnbau als auch in der Industrie tätig ist. Die Qualität und Quantität der gefertigten Werke machen das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der Region.

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Zu den Produktportfolio zählen nicht nur einfache Stahltragwerke, sondern auch komplette Gebäudestrukturen. Dazu gehören Hallen, große Stahlkonstruktionen sowie Unterkonstruktionen für Silos und Fördertechnik. Das Haus fertigt zudem komplette Gebäude, etwa Produktionshallen, Logistikzentren sowie Feuerwehr- und Rettungswachen. Diese Bandbreite an Projekten erfordert eine hohe Flexibilität und Präzision, die das Unternehmen trotz der jetzigen Krise aufrechterhält und die Belegschaft beschäftigt.

Marktlage belastet Bauhauptgewerbe

Die aktuellen Schwierigkeiten von Wurst Stahlbau sind Teil eines größeren Trends in der Branche. Professor Dr. Hölzle erklärte gegenüber BILD, dass die Ursachen für die Insolvenzanmeldung aufgrund interner Unternehmensdaten nicht öffentlich diskutiert werden. Er betonte jedoch, dass die allgemein schwierige konjunkturelle Lage für Unternehmen im Bauhauptgewerbe zweifellos eine Rolle spielt. Diese makroökonomischen Herausforderungen prägen den Markt und erschweren es einzelnen Betrieben, gewinnbringend zu arbeiten.

Innerhalb dieser angespannten Marktsituation sucht Wurst Stahlbau aktiv nach Investoren oder einem Käufer, um das Unternehmen langfristig zu stabilisieren. Der Fokus liegt darauf, das traditionelle Handwerk mit moderner Kapitalstruktur zu verbinden, um die Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen der alten Führungsebene und den neuen Sanierern soll dabei helfen, das Know-how des Unternehmens zu erhalten und gleichzeitig die finanziellen Engpässe zu überwinden.

Ziele der Zukunftssicherung

Die primäre Aufgabe des vorläufigen Sachwalters und des Generalbevollmächtigten besteht darin, tragfähige Zukunftsperspektiven für Wurst Stahlbau zu entwickeln. Nils Averbeck erklärte, dass das Ziel darin besteht, das Unternehmen nachhaltig und langfristig stabil aufzustellen. Dies beinhaltet nicht nur die Stabilisierung der Finanzen, sondern auch die Sicherung der Arbeitsplätze und die Weiterführung der hochwertigen Produktion. Die Suche nach Partnern ist der nächste entscheidende Schritt in diesem Prozess.

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Für die Belegschaft ist es von großer Bedeutung, dass der Betrieb trotz der Insolvenzanmeldung weiterläuft. Die Produktion stoppt nicht, was eine gewisse Kontinuität im Arbeitsalltag garantiert und Unsicherheiten minimiert. Dies zeigt, dass die Maßnahmen der Sanierer darauf abzielen, das Unternehmen als laufende Betriebseinheit zu erhalten, anstatt es schrittweise abzuwickeln. Die Hoffnung ist, dass ein neuer Investor oder eine Restrukturierung das Haus vor der Zerschlagung bewahren kann und es als stabiler Arbeitgeber in Bersenbrück bestehen bleibt.