Würzburger Kickers vor historischem Aufstieg: Entscheidung im Rückspiel gegen Lok Leipzig

Die Würzburger Kickers benötigen im Rückspiel der Aufstiegsrunde zur 3. Liga nur ein Unentschieden gegen den 1. FC Lok Leipzig, während die Leipziger gewinnen und mindestens ein Tor schießen müssen, um die Verlängerung zu erreichen.

Die Würzburger Kickers treffen am Montagabend im entscheidenden Rückspiel der Aufstiegsrunde zur 3. Liga auf den 1. FC Lok Leipzig. Nach dem Hinspiel, das vor über 10.000 Zuschauern im Leipziger Bruno-Plache-Stadion stattfand, gewannen die Kickers knapp, aber verdient mit 1:0.

Den Siegtreffer erzielte Liam Omore (23) per Kopf nach einer Flanke von Tarsis Bonga (29). In der zweiten Halbzeit vergaben die Würzburger jedoch mehrere hochkarätige Chancen, sodass das Ergebnis knapper ausfiel als möglicherweise. Trotzdem reisen die Franken mit einem Vorteil in das Rückspiel am heimischen Dallenberg, wo ihnen bereits ein Unentschieden zum Aufstieg reicht. Für Lok Leipzig dagegen ist die Situation klar: Die Sachsen müssen in Würzburg mindestens ein Tor erzielen und gewinnen, um überhaupt die Verlängerung zu erreichen.

Der Traditionsverein aus Leipzig scheiterte in den vergangenen Jahren bereits mehrfach in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga, was den Druck vor dem wichtigen Spiel weiter erhöht. Für die Würzburger Kickers wäre der Aufstieg die Krönung einer insgesamt starken Saison, in der man auch vom Lizenzverzicht des eigentlichen Regionalliga-Meisters profitierte. Zuletzt präsentierte sich die Mannschaft in guter Form und möchte nun den letzten Schritt gehen.

Das Rückspiel wird live bei MagentaSport übertragen, sowohl im Fernsehen als auch im Livestream. Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht, auch der MDR darf nicht live senden, wird aber im Anschluss eine Zusammenfassung online bereitstellen. Anstoß ist am Montag um 18.30 Uhr





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Würzburger Kickers 1. FC Lok Leipzig Aufstiegsrunde 3. Liga Regionalliga Rückspiel Liam Omore Tarsis Bonga Magentasport MDR Dallenberg Bruno-Plache-Stadion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Relegations‑Hinspiel: Lok Leipzig empfängt die Würzburger Kickers um 19 Uhr im Bruno‑Plache‑StadionAm Donnerstagabend kämpfen 1. FC Lokomotive Leipzig und Würzburger Kickers um den letzten Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Das Spiel beginnt um 19 Uhr, wird jedoch ausschließlich per kostenpflichtigem Streaming übertragen.

Read more »

Lok Leipzig unterliegt Würzburger Kickers im RelegationshinspielLok Leipzig hat das Relegationshinspiel gegen Würzburger Kickers mit 0:1 verloren und macht sich Sorgen über den Aufstieg in die 3. Liga. Die viergleisige Regionalliga im Kompassmodell wurde von vielen als dringend notwendig bezeichnet.

Read more »

Würzburger Kickers gewinnen Hinspiel gegen Lok Leipzig im AufstiegskampfDie Würzburger Kickers haben im Hinspiel des Aufstiegsduells gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig mit 1:0 gewonnen und sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Liam Omore erzielte in der 50. Minute den entscheidenden Treffer. Für Leipzig ist es bereits der dritte Anlauf in Folge, den Sprung in die 3. Liga zu schaffen, während die Kickers durch den Landespokal-Sieg über 1860 München mit neuem Selbstvertrauen anreisten. Die Partie wurde nach etwa einer Stunde aufgrund von Pyrotechnik kurz unterbrochen.

Read more »

Würzburger Kickers wollen Energie-Level hochhaltenLeipzig - Mit großer Euphorie gehen die Würzburger Kickers das Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga gegen Lok Leipzig an. „Lok war nicht

Read more »