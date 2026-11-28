„Wusste nicht, dass man unter Haut Knoten aus Krebs bekommt“
Bryant Lin arbeitet seit 20 Jahren als Arzt. Dann erkrankt er selbst an Krebs. Seine Diagnose verändert auch, wie er über das Leben denkt.
Bryant Lin arbeitet seit 20 Jahren als Arzt. Dann erkrankt er selbst an Krebs. Seine Diagnose verändert auch, wie er über das Leben denkt.20 Jahre arbeitet Medizinprofessor Bryant Lin an der Universität Stanford.
Er behandelt Patienten, forscht, unterrichtet und gründet unter anderem ein Gesundheitszentrum. Viele seiner Patienten haben Krebs, und im Laufe seiner Laufbahn sieht er manche sterben. Dann, am 13. Mai 2024, rund einen Monat vor seinem 50.
Geburtstag, bekommt der Arzt selbst die Hiobsbotschaft.
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