Wüst stellt sich hinter Merz: Spekulationen über Kanzlertausch zurückgewiesen

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bezeichnet Spekulationen über einen möglichen Austausch von Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten als 'Quatsch' und sichert ihm volle Unterstützung zu.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat jegliche Spekulationen über einen möglichen Kanzlertausch innerhalb der Union entschieden zurückgewiesen und seinem Parteikollegen Friedrich Merz demonstrativ den Rücken gestärkt.

In einer deutlichen Stellungnahme gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bezeichnete Wüst die Gerüchte der vergangenen Tage als schlichtweg 'Quatsch' und warnte vor solchen Personalspekulationen. Er betonte, dass die großen Herausforderungen in Deutschland im Mittelpunkt stehen müssten und nicht innerparteiliche Debatten über Personen. Merz gehe seine Aufgaben mit großer Entschlossenheit an, so Wüst, und könne sich dabei auf die volle Unterstützung der nordrhein-westfälischen CDU verlassen.

Diese klare Positionierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die schwarz-rote Koalition im Bund mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat und in der Union vereinzelt über Alternativen zu Merz nachgedacht worden sein soll. Wüst, der selbst als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt wird, stellte sich damit eindeutig hinter den Parteivorsitzenden und wies alle Spekulationen über einen Führungswechsel zurück.

Die Diskussionen über einen möglichen Austausch von Friedrich Merz hatten in der vergangenen Woche an Fahrt aufgenommen, nachdem Umfragen der Union einen Abwärtstrend bescheinigt hatten und die Koalition in zentralen Fragen wie der Wirtschafts- und Migrationspolitik keine Fortschritte erzielen konnte. Insbesondere in der CDU-nahen Presse war die Frage aufgeworfen worden, ob Merz der geeignete Kandidat sei, um die Union in die nächste Bundestagswahl zu führen.

Wüst stellte diesen Gerüchten nun eine klare Absage erteilt und forderte eine Konzentration auf die inhaltliche Arbeit. Die Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen ist für Merz von besonderer Bedeutung, da das bevölkerungsreichste Bundesland traditionell eine starke Stellung innerhalb der CDU einnimmt und Wüst als Ministerpräsident einer schwarz-grünen Koalition über hohes Ansehen verfügt. Die enge Bindung zwischen Wüst und Merz zeigte sich auch in der Einladung zu einer internen Klausur der NRW-CDU im Sauerland, die für den kommenden Montag in Meschede geplant ist.

Bei diesem Treffen der Führung der nordrhein-westfälischen Christdemokraten mit den Abgeordneten aus Land, Bund und Europa wird auch Friedrich Merz erwartet. Wüst bezeichnete die Zusammenkunft als eine wichtige Gelegenheit im Jahr vor der Landtagswahl in NRW, um strategische Weichen zu stellen und den Zusammenhalt der Partei zu stärken. Er freue sich, dass man in der Heimat von Merz zu Gast sein könne und der Vorsitzende persönlich anwesend sei.

Die Klausur findet in einer politisch angespannten Situation statt: Die Ampelkoalition im Bund steht unter Druck, und die Union versucht, sich als glaubwürdige Alternative zu positionieren. Wüsts demonstrative Unterstützung für Merz sendet ein Signal der Geschlossenheit, das intern wie extern Wirkung zeigen soll. Es bleibt abzuwarten, ob die Spekulationen über einen Kanzlertausch damit endgültig vom Tisch sind oder ob sie bei anhaltend schwierigen Umfragen für die Union weiterhin Nahrung erhalten.

Fest steht, dass Wüst mit seiner klaren Ansage eine Richtungsentscheidung getroffen hat, die innerparteiliche Debatten vorerst beenden dürfte





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