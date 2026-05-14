Der prominente Bäckermeister Bernd Kütscher wendet sich in einem offenen Brief an Lars Klingbeil und prangert die Staatsverschuldung, die ausufernde Bürokratie und die Vernachlässigung des Handwerks an.

Bernd Kütscher ist weit mehr als nur ein einfacher Handwerksmeister. Als erfahrener Bäckermeister und ehemaliger Leiter der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerk s verfügt er über eine tiefe Expertise, die sowohl die handwerkliche Präzision am Ofen als auch die komplexen Herausforderungen eines modernen Unternehmertums umfasst.

Seine Bekanntheit aus dem Fernsehen verleiht seinen Worten ein zusätzliches Gewicht, doch hinter der öffentlichen Präsenz verbirgt sich derzeit eine tiefe Frustration. In einem emotionalen und scharf formulierten offenen Brief hat sich Kütscher an den Politiker Lars Klingbeil gewandt, wobei seine Zeilen von einer Mischung aus Wut und Verzweiflung geprägt sind. Die Beziehung zwischen den beiden ist nicht neu; im Mai 2023 wurde Klingbeil offiziell zum 'Brotbotschafter' des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks ernannt.

Damals wurde er als ambitionierter und leidenschaftlicher Politiker gefeiert, der angeblich ein offenes Ohr für die Basis der Gesellschaft und die Sorgen des Mittelstands habe. Doch aus der Sicht Kütschers ist dieses Versprechen längst gebrochen, und die heutige politische Realität steht im krassen Gegensatz zu den damaligen Lobeshymnen. In seinem Schreiben geht Kütscher detailliert auf die finanzpolitischen Missstände ein, die aus seiner Sicht den Wirtschaftsstandort Deutschland ruinieren.

Er erinnert Klingbeil an die enormen staatlichen Einnahmen des letzten Jahres, die fast eine Billion Euro erreichten, und kritisiert gleichzeitig die massiven Neuverschuldungen. Besonders das sogenannte 'Sondervermögen' in Höhe von 600 Milliarden Euro bezeichnet er als bloßen Euphemismus für neue Schulden, die künftigen Generationen aufgebürdet werden. Mit dem Hinweis auf weitere geplante Schuldenberge bis zum Jahr 2029 warnt der Bäckermeister eindringlich davor, dass die steigenden Zinsen das Land in den Ruin treiben könnten.

Während die Digitalisierung der Infrastruktur und der Verwaltung aus seiner Sicht sträflich vernachlässigt wurde, fließen Milliardenbeträge in die Klimafinanzierung im Ausland und in ein überdimensioniertes Sozialsystem. Besonders die Ausgaben für das Personal der öffentlichen Hand, die bei über 300 Milliarden Euro liegen, sieht er als Zeichen einer völlig verschobenen Prioritätensetzung, die zu einer lähmenden Bürokratie führt. Der Kern der Kritik liegt in der empfundenen Ungerechtigkeit gegenüber denjenigen, die das wirtschaftliche Rückgrat des Landes bilden.

Kütscher beschreibt die Situation der Unternehmer und Handwerker, die trotz hoher Löhne und zahlreicher Überstunden am Ende des Monats immer weniger Spielraum haben. Er spricht von einer systematischen Auspressung der Leistungsträger, die früh aufstehen und das unternehmerische Risiko tragen, während der Staat immer mehr Ressourcen beansprucht und gleichzeitig immer ineffizienter wird. Diese Entwicklung führe dazu, dass immer mehr qualifizierte Menschen, Firmen und wertvolle Arbeitsplätze Deutschland verlassen.

In einem leidenschaftlichen Appell erinnert er den Politiker an seinen Amtseid, dem Nutzen des Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Für Kütscher ist das 'deutsche Volk' dabei kein ethnischer Begriff, sondern die Gemeinschaft aller Menschen, die durch ihre Arbeit und ihren Beitrag zur Gesellschaft den Staat tragen, unabhängig von ihrer Herkunft. Die Reaktion aus dem Umfeld von Lars Klingbeil fiel hingegen eher distanziert und bürokratisch aus.

Offiziell wurde mitgeteilt, dass Beiträge in den sozialen Medien grundsätzlich nicht kommentiert werden. Dennoch betonte das Ministerium, dass die wirtschaftliche Lage der Unternehmen, insbesondere im Bäckerhandwerk, sehr ernst genommen werde. Die Bundesregierung verwies auf bereits getroffene Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten und auf steuerliche Erleichterungen für Investitionen.

Zudem wurde argumentiert, dass die aktuellen öffentlichen Investitionen den wichtigsten Impuls für das wirtschaftliche Wachstum darstellten und essenziell für die Modernisierung des Landes seien. Dieser gegensätzliche Diskurs verdeutlicht die tiefe Kluft zwischen der Wahrnehmung der wirtschaftlichen Basis und der politischen Führungsebene in Deutschland, wobei Kütscher seinen Brief als ersten Schritt einer notwendigen politischen Mobilisierung versteht, um eine baldige Wende in der Wirtschaftspolitik zu erzwingen





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