Wütender Angriff auf Friedhof: Polizei sucht Verhaftung eines Mannes, der eine junge Frau vergewaltigt hat

Ein 23‑jähriges Opfer berichtet von einer Vergewaltigung auf dem Friedhof Scharnhorst. Die Polizei bittet um Mithilfe, um den Täter zu fassen.

Am 17. April dieses Jahres ereignete sich ein erschütterndes Verbrechen auf dem Friedhof Scharnhorst in Dortmund. Eine 23‐jährige Frau hatte sich dort zur Ruhe begeben, als plötzlich ein unbekannter Mann, der ihr zunächst unheimlich nachstellte, mit ihr in Kontakt brachte.

Die junge Frau fühlte sich unwohl und floh, um in ein angrenzendes Rapsfeld zu gelangen, wo sie sich versteckte. Der Mann folgte ihr jedoch und überforderte sie trotz ihrer starkem Widerstand. Der Angriff endete, als Kinder in der Nähe den Vorfall bemerkten; sie halfen der Frau und der Täter zögerte das Verlassen des Tatorts. Die Beweisaufnahme ergab, dass die Opferin während des Überfalls verletzt wurde.

Die Polizei konnte bislang keinen Hinweis auf den Täter finden. Sie ruft die Bevölkerung deshalb kraftvoll um Mithilfe, betont die Dringlichkeit der Suche. Ein neues Phantombild wurde veröffentlicht: Der Beschreiber bezeichnete den Mann als dunkelblond, mit hellen Augen, etwa 1,80 m groß, massig, aber nicht atletisch, gepflegt. Er trug eine schwarze Übergangsjacke und Jeans, seine buschigen Augenbrauen, eine breitere Nase mit einem Huckel gehören zu den auffälligsten Merkmalen.

Laut Anweisungen ist das Verblassungsbild in der Kriminalwache Dortmund einzureichen. Jeder, der etwas Verdächtiges beobachtet hat, sei herzlich eingeladen, sich unter der Rufnummer 0231/132‑7441 zu melden. Dieser Vorfall erinnert daran, wie wichtig das Bewusstsein für persönliche Sicherheit ist, insbesondere an öffentlichen Orten wie Friedhöfen, die oft als friedliche Rückzugsorte angesehen werden. Die Polizei arbeitet eng mit Ermittlern und Aufklärungsexperten zusammen, um den Täter schnell zu fassen.

Mit der Unterstützung der Bevölkerung liefert jede Information einen entscheidenden Hinweis. Die Behörden fordern nicht nur Zeugen, sondern auch alle, die Hinweise zu messen, zurückzuhalten und sich ebenfalls Hilfe zu holen, falls sie in unsicheren Situationen sind. Nur gemeinsam kann Sicherheit gewährleistet und Täterstellung verhindert werden.





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