"Wuthering Heights" - Lust auf dunkle Leidenschaft mit Margot Robbie & Jacob Elordi

Der Kinostart von "Wuthering Heights" sorgte lange vor dem Kinostart für eine rege Diskussion, wie nah sich der Film an der Vorlage von Emily Bront"e orientieren würde. Nach anfänglichen Bedenken, betonen Regisseur Sophie Fennell und Schauspielerin Margot Robbie, dass sie die Geschichte in ihren Bann ziehen lassen خواهند.

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) sorgte lange vor dem Kinostart für reichlich Gesprächsstoff, denn viele stellten infrage, wie nah sich der Film an der ikonischen Vorlage orientieren würde. Fennell machte jedoch früh deutlich, dass sie bewusst "Wuthering Heights" erzählt eine leidenschaftliche, düstere und von Konflikten geprägte Liebesgeschichte vor der rauen Kulisse der Yorkshire-Moore. Im Zentrum steht die intensive und zerstörerische Beziehung zwischen (Margot Robbie), deren Entwicklung sich von einer engen Kindheitsverbundenheit bis in ein von Obsession geprägtes Erwachsenenleben zieht





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