WWE 2K25 Enthüllt: Die Island Open World

WWE 2K25 bringt die Open World-Erfahrung erstmals in die WWE-Franchise. In einem separaten Modus namens „The Island“ können Spieler vier verschiedene Distrikte erkunden, an Herausforderungen teilnehmen, Quests abschließen und ihre Persönlichkeiten anpassen. Ein wichtiger Aspekt der Open World ist die Ingame-Währung VC, die Spieler entweder durch Echtgeld oder durch Spielfortschritt verdienen können. VC kann genutzt werden, um Attribute zu verbessern und den „OVR“ des Charakters zu erhöhen, was potenziell zu einem Pay-to-Win-Aspekt führen könnte. Die Open World wird exklusiv auf Next-Gen-Konsolen verfügbar sein.

War das Geheimnis rund um die Open World in WWE 2K25 bisher gut gehütet, verkündete 2K nun erste Informationen zu The Island. Mitsamt optischer Eindrücke.: die Open World. Seit Jahren ist sie bereits Teil der Spielerkarriere in NBA 2K - nun folgt der Wrestling-Ableger. Informationen oder optische Eindrücke gab es bislang nicht - auch nicht auf demAnders als in NBA 2K wird die Open World nicht in den Karrieremodus integriert, sondern als separater Modus angeboten. Laut Report gibt es vier Distrikte: dasals'strahlende Bastion des Guten' beschrieben, in der man die WWE-Topstars feiern kann -'die alle Widrigkeiten überwinden und sich für den kleinen Mann einsetzen'. Doch Vorsicht:'WWE-Bösewichte' könnten jederzeit angreifen und versuchen, die Kontrolle über die Insel zu übernehmen.Shops, in denen man Kleidung kaufen kann - vermutlich mit der Ingame-Währung VC. Diese lässt sich entweder durch Echtgeld erwerben oder durch das Abschließen von Quests, Herausforderungen, Live-Events und Matches verdienen. Zusätzlich gibt es Erfahrungspunkte, mit denen man Abzeichen freischaltet, das Aussehen anpasst oder die Attribute des erstellten Charakters verbessert. Was zunächst nach einem Fortschritt gegenüber NBA 2K25 klingt, wird allerdings durch eine entscheidende Mechanik relativiert. Denn der Publisher bestätigt, dass VC dazu genutzt werden können,'einzelne Attribute zu verbessern, um deinen OVR zu erhöhen'. Das kann bedeuten: Wer zahlt, wird stärker. Entscheidend wird hier sein, wie viel höhere Attribute kosten werden und wie viel Münzen man verdienen kann. Im PvP-Rangsystem steigt man mit jedem Sieg auf - doch verliert man ein Match, geht es eine Stufe nach unten. Das könnte dazu führen, dass zahlende Spieler gegenüber Free-to-Play-Gamern deutliche Vorteile haben. WWE 2K25 erscheint am 14. März 2025 - Vorbestellungen sind bereits möglich. Wer die Insel erkunden möchte, braucht allerdings eine Next-Gen-Version: Auf älteren Konsolen und dem PC ist das Feature nicht verfügbar





WWE 2K25 Open World The Island Pay-To-Win Next-Gen Konsolen

