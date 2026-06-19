WWE-Champion Cody Rhodes gegen Gunther: Die Wrestling-Welt rätselt

Die WWE plant eine spektakuläre Wendung. Cody Rhodes und Gunther stehen sich bei SmackDown gegenüber. Die Wrestling-Welt rätselt: Was plant die WWE heute Nacht?

Heute Nacht stehen sich WWE -Champion Cody Rhodes und Gunther bei SmackDown gegenüber. Es geht um den größten Titel der Branche - und womöglich um die spektakulärste Wendung des Jahres.

Vor drei Wochen verlor Gunther bei Clash in Italy das erste Duell gegen Cody Rhodes nach einer umstrittenen Ringrichter-Entscheidung. Diesmal wollte der Österreicher kein Risiko eingehen - und durfte den Ringrichter selbst bestimmen. Und genau das macht dieses Match so explosiv. Denn Zayn liegt derzeit im Clinch mit Cody Rhodes.

Wird er seine Macht nutzen, um Gunther zum neuen Champion zu machen? Die Wrestling-Welt rätselt: Was plant die WWE heute Nacht? Seit Wochen deutet vieles darauf hin: Sami Zayn verweigert einen entscheidenden Count für Cody Rhodes. Cody rastet aus.

Gunther nutzt das Chaos, schlägt zu und pinnt den Champion. Zayn zählt blitzschnell bis drei. Oder die WWE greift zu einem legendären Trick: Gunther und Zayn geraten aneinander, ein Stuhl kommt ins Spiel, Zayn will Gunther treffen - erwischt aber Cody. Gunther nutzt die Chance.

Eins, zwei, drei! Der Titel wechselt. Die Arena explodiert. Vielleicht bleibt Sami Zayn im Match überraschend fair.

Doch das bedeutet nicht, dass Cody sicher ist. Denn Zayn könnte Cody den Sieg schenken - nur um ihn Sekunden später brutal zu attackieren. Ein Statement für die Zukunft. Und der Auftakt zu einer neuen Mega-Fehde.

Mit diesem Namen rechnen die Fans seit Monaten. Bei WrestleMania 42 im April verlor Randy Orton sein Titelmatch gegen Cody Rhodes. Danach verpasste er dem Champion noch seinen gefürchteten Punt Kick - und verschwand. Seitdem fehlt jede Spur.

Taucht 'The Viper' heute Nacht wieder auf? Orton könnte Cody den Titel kosten. Oder Gunther um den größten Moment seiner Karriere bringen. Sicher ist nur: Mit Randy Orton wäre das totale Chaos perfekt.

Ab 2 Uhr läuft SmackDown exklusiv bei BILD - und alles deutet darauf hin, dass die WWE heute Nacht Geschichte schreibt





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