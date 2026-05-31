WWE Clash in Italy: Ein Skandal und ein Highlight

Ein Bericht über den ersten Premium Live Event in Italien, "Clash in Italy", mit einem Skandal und einem Highlight.

Die Arena in Turin wackelt, aber nicht fällt. Gunther wackelt, fällt und verliert durch eine katastrophale Ringrichter-Leistung . 15000 Wrestling-Verrückte verwandeln die Inalpi Arena in Turin in ein Tollhaus.

"Clash in Italy" ist der erste Premium Live Event in Italien. Hitze wie im Pizza-Ofen. Draußen 30 Grad, im Inneren locker 50. Und gleich zu Beginn brennt es komplett.

WWE Champion Cody Rhodes geht als Außenseiter in das Match gegen Gunther. Der Österreicher hat Goldberg, AJ Styles und John Cena in den Ruhestand geprügelt. Heute soll sein großer Tag werden. Sein Ziel: Neuer WWE Champion - in Italien.

Das Match ist eine Augenweide. Hin und her geht es, niemand kann die klare Oberhand gewinnen. Powerbomb von Gunther, Crossroads von Cody Rhodes, nichts führt zur Entscheidung. Der Österreicher versucht es mit dem Sleeperhold.

Damit brachte er schon John Cena zur Aufgabe. Doch der Champion wehrt sich meisterhaft - obwohl er die Fans zum Großteil nicht auf seiner Seite hat. Die Italiener besingen Gunther die ganze Zeit. Doch es nützt nichts.

Rhodes zieht den zweiten Crossroads durch, aber Gunther hat seinen Fuß unter dem untersten Seil. Normalerweise dürfte der Ringrichter nicht mal mit dem Zählen des Pinfalls beginnen. Aber er zählt ... 1 ... 2 ... 3. Vorbei.

Und alle: Was? Was war das denn? Die Fans in der Halle trauen ihren Augen nicht. DAS war das Ende dieses Kampfes?!

Ein Skandal. Alle haben gesehen, dass der Fuß von Gunther unter dem Seil war. Nur der Ringrichter nicht. Solch ein Ende wäre vielleicht für eine kleine Live-Show akzeptabel, aber nicht für den ersten Premium Live Event in Italien.

Mamma Mia, was für eine Katastrophe. Wie es besser geht, durften Rhea Ripley und Jade Cargill im zweiten Match des Abends zeigen. Kein Quatsch, einfach zwei Frauen, die sich einen heftigen Fight liefern. Hart, kompromisslos und mit feiernden Fans.

Dachten alle. Dann kamen Michin, B-Fab und Charlotte und der Zirkus begann erneut. Wieder Füße in den Seilen, dieses Mal sah es der Ringrichter. Ripley konnte schließlich ihren WWE-Titel erfolgreich verteidigen.

Oba Femi steckt seine erste Niederlage ein - gegen einen Brock Lesnar, der von den italienischen Fans wie ein römischer Gott verehrt wurde. Die Inalpi Arena explodierte, als Lesnar nach seinem siebten (!!! ) "F5" den nigerianischen "Ruler" besiegen konnte. Das absolute Highlight von "Clash in Italy".

Im vorletzten Match des Abend wechselte dann endlich auch ein Titel. Sol Ruca besiegte Becky Lynch in einem starken Match mit dem "Soul Snatcher", der dieses Mal auch sein Ziel wirklich traf. Becky flucht, Sol Ruca feiert und die Fans feiern mit





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