WWE Clash in Italy: Roman Reigns, Cody Rhodes, Brock Lesnar und Jade Cargill im Fokus

Das ist DAS Jahres-Highlight für Europa-Fans der WWE. Am 31. Mai steigt in Turin "Clash in Italy", zum ersten Mal findet ein Premium Live Event der WWE in Italien statt. BILD macht Sie fit für den Italo-Hammer! BILD überträgt jede Woche live und exklusiv die WWE-Shows "RAW" und "SmackDown".

Es ist DAS Jahres-Highlight für Europa-Fans der WWE . Diesen Sonntag (31. Mai) steigt in Turin "Clash in Italy". Zum ersten Mal findet ein Premium Live Event der WWE in Italien statt.

BILD macht Sie fit für den Italo-Hammer! ++ BILD überträgt jede Woche live und exklusiv die WWE-Shows "RAW" und "SmackDown". Jeden Mittwoch gibt es zusätzlich die neueste Ausgabe "NXT" ++ ► WWE World Champion Roman Reigns setzt seinen Titel gegen Jacob Fatu aufs Spiel. Verliert Reigns, muss er seinen Cousin nicht nur zum neuen Champion, sondern auch zum neuen "Tribal Chief" krönen.

► Auch WWE Champion Cody Rhodes muss seinen Titel aufs Spiel setzen. Er bekommt es mit dem "Karriere Killer" Gunther zu tun. Holt sich der Österreicher zum ersten Mal den WWE-Titel? ► Brock Lesnar beendete bei WrestleMania im Ring nach der Niederlage gegen Oba Femi seine Karriere.

Dachten alle! Vergangene Woche stürmte er zurück. Er will Rache am Newcomer. In Turin hat er die Chance.

Der große Rückkampf – es wird eine Schlacht! ► WWE-Titel von Jade Cargill. Doch die ehemalige Titelträgerin lässt sich nicht so einfach abschütteln. Bei "Clash in Italy" bekommt Cargill die Chance, ihr Gold zurückzuholen.

► Sol Ruca feierte ihr "RAW"-Debüt einen Tag nach WrestleMania. Sofort legte sie sich mit Becky Lynch an. Jetzt erhält sie die Chance, von ihr den Intercontinental-Titel zu gewinnen. Live und exklusiv bei BILD.

Nur bei uns gibt es "RAW" und "SmackDown" jede Woche. Während der großen Europa-Tour finden gleich sechs TV-Knaller zur besten deutschen Sendezeit statt. BILD zeigt sie alle





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