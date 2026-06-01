WWE-Fans sind sauer: Frust über Brock Lesnar und Roman Reigns

Die WWE-Fans sind nach dem Clash in Italy wieder frustriert. Brock Lesnar hat seinen Rückkampf gegen Oba Femi gewonnen, aber viele Fans kritisieren die WWE dafür, dass Oba Femi seine erste Niederlage einstecken musste. Außerdem ist die Teilnahme von Liv Morgan im 'Queen of the Ring'- und 'King of the Ring'-Turnier ein Thema. Die Fans fragen sich, warum sie überhaupt im Turnier ist, da sie bereits World Champion ist.

Helden bei Clash in Italy. Große Schlachten, ein Titelwechsel und ein umjubelter Brock Lesnar sorgten für Stimmung. Doch nur einen Tag später herrscht bei vielen WWE -Fans wieder Frust - zumindest in den sozialen Netzwerken.

Was ist diesmal los? Am Sonntagabend kam es zum Rückkampf zwischen Brock Lesnar und Oba Femi. Der Nigerianer hatte Lesnar bei WrestleMania zerstört, woraufhin dieser scheinbar seine Karriere beendete. Doch vor zwei Wochen kehrte Lesnar zurück und forderte ein Rematch.

In Turin gewann Lesnar unter dem Jubel der Fans. Das Publikum war an diesem Abend klar auf seiner Seite. In der Arena wirkte der Sieg logisch. In der Wrestling-Welt sieht das anders aus: Dort wird heftig kritisiert, dass Oba Femi seine erste Niederlage einstecken musste.

Der Vorwurf vieler Fans: 'WWE hat Oba Femi begraben.

' Ganz so dramatisch dürfte die Lage allerdings nicht sein. Jahrelang dominierte Roman Reigns mit seiner Bloodline die WWE. Dann verlor er bei WrestleMania 40 seinen Titel an Cody Rhodes. Bei WrestleMania 42 holte sich Reigns den World Title zurück - und plötzlich fühlt sich alles wieder an wie früher.

Bloodline hier, Bloodline da. Reigns gewinnt weiter seine Matches - wie am Sonntag gegen Jacob Fatu. Solo Sikoa steht wieder an seiner Seite, die Usos spielen die Cheerleader. Für viele Fans wirkt das wie die x-te Auflage derselben Geschichte.

Gerade einmal zwölf Minuten dauerte das große WWE-Titelmatch zwischen Cody Rhodes und Gunther. Für viele Fans deutlich zu wenig. Noch größer ist der Ärger über das Finish: Gunthers Fuß lag unter dem Ringseil, trotzdem zählte der Ringrichter den entscheidenden Pinfall durch. Ein Fehler, der vielleicht bei einer House Show in der Provinz durchgeht - aber bei einem weltweit übertragenen Premium Live Event?

Die Fans sind sauer. Und das durchaus nachvollziehbar. Bei 'RAW' startet heute Abend in Turin das 'Queen of the Ring'- und 'King of the Ring'-Turnier (live ab 20 Uhr bei BILD). Seit Sonntagabend steht der Turnierbaum fest - und genau der sorgt für Diskussionen.

Denn die Erstrunden-Matches werden als Fatal-4-Way-Begegnungen ausgetragen. Statt klassischer Einzelkämpfe stehen direkt vier Stars gleichzeitig im Ring. Viele Fans fragen sich: Was soll das? Noch größer ist für viele jedoch eine andere Frage: Warum steht Liv Morgan überhaupt im Turnier?

Der Sieger beziehungsweise die Siegerin erhält ein Titelmatch beim 'SummerSlam'. Liv Morgan ist allerdings bereits World Champion. Zwar stand sie seit Wochen nicht mehr im Ring und hat seit WrestleMania keine echte Storyline, trotzdem sorgt ihre Teilnahme für Unverständnis. Morgan versucht die Kritik in den sozialen Medien selbst aufzufangen und schreibt: 'Ich will halt einfach ALLES. ' Doch für viele Fans kommt diese Erklärung zu spät





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