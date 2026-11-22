Heute vor sechs Jahren gab der legendäre Undertaker bei WWE seine Abschiedsvorstellung nach 30 Jahren Karriere - nicht in dem Rahmen, der ihm zu wünschen gewesen wäre.

Heute vor sechs Jahren gab der legendäre Undertaker bei WWE seine Abschiedsvorstellung nach 30 Jahren Karriere - nicht in dem Rahmen, der ihm zu wünschen gewesen wäre.

Auf den Tag genau 30 Jahre später zelebrierte er beim selben Event seinen Abschieddargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest duEinen bedauerlichen Beigeschmack hatte das „Final Farewell“ für einen der legendärsten Wrestler der Geschichte bei den Survivor Series 2020 in Orlando trotzdem: Er musste wegen der Corona-Pandemie ohne Fans vor Ort stattfinden und damit in eher kühler, steriler Atmosphäre.

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Und es war nicht das einzige, das beim langen Abschied der Showkampf-Ikone nicht nach Wunsch lief. Wer die höchst sehenswerte WWE-Doku „The Last Ride“ gesehen hat, hat viele Einblicke gewonnen, wie schwer der heute 61-Jährige mit dem Spätherbst seiner scheinbar nicht enden wollenden WWE-Karriere kämpfte, mit Selbstzweifeln und Versagensängsten rang, dem fortgeschrittenen Alter, körperlichen Gebrechen und nachlassenden Ringleistungen haderte.

„Eine meiner größten Ängste ist die Angst zu einer Art Parodie meiner selbst zu werden“, bekannte Mark Calaway, wie der Taker wirklich heißt, in der Serie: „Es würde mich fertig machen, wenn ein Zuschauer, der mich von früher kennt, seinem Sohn jetzt über mich sagen würde: Du hättest sehen müssen, wie er früher war. Nicht, wie er heute ist.

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“ Die Legende ging aber auch offen damit um, dass ihr das nicht immer gelungen war.seinem missratenen WrestleMania-Match gegen Roman Reigns 2017 , nach dem er symbolisch sein Kampfoutfit im Ring zurückließ. Immer wieder aber kam er zurück, weil er nicht zufrieden mit seiner Performance war und hoffte, doch noch einmal eine bessere Abschiedsshow hinzubekommen.

Es vergingen wieder drei Jahre, bis der Taker 2020 den wirklich letzten Akt anging: Bei WrestleMania 2020 war AJ Styles sein Gegner – ein Ausnahmeperformer, in den das „Phenom“ berechtigte Hoffnungen setzte, ihn kurz vor seinem 55. Geburtstag nochmal zu einem echten Klassiker zu tragen. Höhere Gewalt durchkreuzte dann aber die Pläne: Wegen der damals frisch ausgebrochenen Pandemie musste WrestleMania vom NFL-Stadion in Tampa in das Trainingszentrum von WWE in Orlando verlegt werden.

Der Taker machte am Ende trotzdem seinen Frieden damit, dass der perfekte Abschied, den er sich gewünscht hätte, nicht zu haben war – und verkündete am Ende der Last-Ride-Doku, dass es ihn nicht nochmal in den Ring ziehen würde. Er hielt sich diesmal an sein Ansinnen, vollzog das „Farewell“ am 30. Debüt-Jahrestag.

Eine weitere Abschiedsshow in würdigerem Rahmen folgte einige Monate später, als der Taker vor WrestleMania 2022 in Tampa in die WWE Hall of Fame einzogHeute hat Calaway eine neue Rolle bei WWE: Er ist hinter den Kulissen kreativ mitverantwortlich für die mexikanische Partnerliga AAA. , auch mehr Zeit für seine Familie – er hat mit McCool eine Tochter sowie einen Adoptivsohn sowie drei Kinder aus zwei früheren Ehen.

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Zu seinen anderen Projekten zählen ein Podcast und seine „1 Deadman Show“, mit der er in unregelmäßigen Abständen durch die USA tourt und vor Bühnenpublikum Anekdoten aus seinem Leben erzählt. Auch zu Gastauftritten vor der WWE-Kamera zieht es den Taker immer wieder, im vergangenen Jahr etwa gab es ein umjubeltes Cameo im Hauptkampf von WrestleMania 40, wo der Taker seinen alten Rivalen Dwayne „The Rock“ Johnson ausschaltete und so Cody Rhodes zum Gewinn des WWE-Titels verhalf.