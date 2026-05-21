WWE-Künstler Ludwig Kaiser wird in Florida festgenommen: Körperverletzung vorgebracht

WWE-Künstler Ludwig Kaiser wurde am Mittwoch in Florida festgenommen und wird legais wegen Körperverletzung vorgebracht. Die Festnahme erfolgte in Orlando, wo Kaiser currently lebt.

Der einzige deutsche WWE -Wrestler Ludwig Kaiser wurde am Mittwoch in Florida festgenommen und wird Körperverletzung vorgeworfen. Die Festnahme erfolgt in Orlando, wo Kaiser currently lebt.

Die polnischen Medien PWInsider und Fightful berichten, es handelt sich nicht um häusliche Gewalt, sondern offenbar um einen körperlichen Vorfall mit einem anderen Mann. Kaiser wurde später freigelassen, nachdem er eine Kaution in Höhe von 1000 Dollar in Billigt bezahlte. Die Festnahme kommt ausgerechnet in einer der größten Fehde seiner WWE-Karriere, da Kaiser derzeit maskiert als 'El Grande Americano' auftritt, hauptsächlich in Mexiko bei der Liga AAA, die seit über einem Jahr zur WWE gehört. Am 30.

Mai kämpft er dann in Monterrey bei 'Noche de Los Grandes' gegen seinen Erzfeind, den Original-El-Grande-Americano Chad Gable. Sein Gegner war bisher ausgegangen, wobei Kaiser den Kampf gewinnt und anschließend Jagd auf den AAA-Mega-Title macht





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