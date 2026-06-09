WWE macht die Bloodline wieder lebendig: Roman Reigns kehrt an die Spitze zurück und bringt die legendäre Storyline zurück auf die Matten

Die WWE setzt erneut auf die erfolgreiche Bloodline-Storyline: Roman Reigns ist zurück als dominanter Champion an der Spitze der Gruppierung. Die Rückkehr der Uso-Brüder und die erneute Konfrontation mit früheren Verbündeten wecken Erinnerungen an die erfolgreichsten Zeiten der Saga. Doch Fans fragen sich: Wird die Geschichte nach dem geplanten Mega-Match gegen The Rock endlich abgeschlossen oder riskiert die WWE eine endlose Wiederholung?

Die WWE kehrt zu ihren Wurzeln zurück und bringt eine der erfolgreichsten Storylines der letzten Jahre erneut auf die Bildfläche: die Bloodline . Roman Reigns , der " Tribal Chief ", steht wieder an der Spitze, hält den World-Titel und regiert mit eiserner Faust.

Bei RAW ist er erneut die unangefochtene dominante Figur und führt die Gruppierung an, flankiert von Jimmy und Jey Uso, die ihrem Cousin wieder loyal zur Seite stehen. Selbst Jacob Fatu musste nach seiner zweiten Niederlage kapitulieren und Roman als Oberhaupt anerkennen. Bereits im Sommer 2021 begann Roman Reigns, seine Familie um sich zu scharen, und entwickelte daraus eine epische Saga, die die WWE über Jahre prägte.

Eigentlich endete diese Geschichte bei WrestleMania 40 im Jahr 2024, als Cody Rhodes Reigns entthronte und ihm nach über drei Jahren die WWE-Krone abnahm. Doch die Bloodline blieb erhalten, wenn auch in veränderter Form: unter Solo Sikoa entstanden die "MFTs", ein Versuch, die Gruppierung ohne Roman weiterzuführen, der jedoch scheiterte. Mehrere Mitglieder wurden entlassen, nur ein kleiner Kern blieb übrig.

Umso überraschender waren die Szenen bei "Clash in Italy": Solo Sikoa, Talla Tonga und Tama Tonga attackierten Roman Reigns am Ring, ohne jedoch direkt mit ihm zu interagieren. In den folgenden TV-Shows hielten sie sich zurück, was Spekulationen über eine erneute Vereinigung der ursprünglichen Bloodline anheizte. Inzwischen hat die Bloodline-Storyline die Laufzeit der legendären nWo in der WCW Ende der 1990er Jahre übertroffen, was bei vielen Fans die Frage aufwirft: Wie oft kann dieselbe Geschichte noch erzählt werden?

Roman Reigns, der sich nie für seine autoritären und manipulativen Taten entschuldigte, scheint sein tyrannisches Verhalten zu wiederholen - doch diesmal feiern die Fans ihn dafür. Trotzdem bedarf die Storyline dringend neuer kreativer Impulse und Unberechenbarkeit, um nicht in einer endlosen Schleife zu enden. Bereits am 27. Juni steht der nächste Premium Live Event in Saudi-Arabien an, doch Roman Reigns hat bislang keinen klaren Gegner und es mangelt an einer überzeugenden Storyline.

Statt neuer Konflikte setzt die WWE auf vertraute Gesichter und alte Muster; ein schnelles Match gegen LA Knight wäre eine Wiederholung früherer Handlungsstränge. Gleichzeitig wird ein lang erwartetes Mega-Match zwischen Roman Reigns und The Rock vorbereitet, das ursprünglich für WrestleMania 39 oder 40 geplant war, aber beide Male scheiterte. Nun soll das Duell bei WrestleMania 43 in Saudi-Arabien stattfinden, was erklären könnte, warum die Bloodline-Storyline einfach wiederbelebt wird.

Die WWE dreht die Zeit zurück mit den gleichen Charakteren, Konflikten und Machtspielen, wobei nur das Finale anders verlaufen soll: statt Cody Rhodes wird The Rock auf Reigns treffen. Für die WWE wäre dies das größte Match der letzten Jahre, doch das Risiko ist enorm.

Sollte The Rock erneut absagen oder andere Verpflichtungen dazwischenkommen, könnte die Bloodline-Geschichte endgültig in einer Sackgasse landen - aus der erfolgreichsten WWE-Story des Jahrzehnts würde das, was Fans am meisten fürchten: eine endlose Wiederholung ohne frischen Wind





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