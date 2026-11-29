Die World Wrestling Entertainment Organisation hat den Tod des Wrestlers Jermaine Haley, besser bekannt als Bronson Reed, bekannt gegeben. Der Australier starb im Alter von 38 Jahren aufgrund medizinischer Komplikationen. WWE und die Wrestling-Community trauern um ihn und erinnern sIch an seine Karriere und seine Persönlichkeit.

Bekannte Wrestler Bronson Reed im Alter von 38 Jahren verstorben

Die World Wrestling Entertainment Organisation hat einen traurigen Moment in der Geschichte des Profi- Wrestling s markiert, indem sie den Tod ihres Wrestlers Jermaine Haley bekannt gab. haley, der in der Welt des Wrestling unter dem Ringnamen Bronson Reed weithin renommiert war, starb am Freitag im Alter von dreißigacht Jahren. Das Unternehmen teilte mit, dass der Australesier aufgrund medizinischer Komplikationen verstorben ist, gab jedoch im ersten Moment keine weiteren spezifischen Details zur genauen Ursache seines Tod es pReis. Diese Information löste eine Welle der Trauer und des Mitgefühls in der gesamten Wrestling -Community aus,da Haley als eine der aufstrebenden und talentiertesten Persönlichkeiten der Branche galt.

Die offizielle Erklärung von WWE betonte nicht nur seine professionelle Bedeutung, sondern auch seine menschlichen Qualitäten. in einer_statement_ hieß es, das Jermaine eine größere als das Leben selbstfigur in der Organisation war, aber wichtiger noch, dass er eine phänomenale Persönlichkeit, ein hingebungsvoller Familienvater und ein geliebter Kollege war. die Trauer um ihn ist besonders schwer zu tragen, da seine Ehefrau Paige in diesem Moment schwanger ist und das Paar bereits eine Tochter hat. Die Organisation richtete ihre tiefsten Kondolenzen an die gesamte Familie, an Freunde,Mitarbeiter und die treuen Fans, die Haley über die Jahre hinweg unterstützt hatten.

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Die Anerkennung für seine Laufbahn und seine Persönlichkeit demonstrierte sich schnell in den offiziellen Zeremonien und den digitalen Gedenkstätten. Während einer Veranstaltung in der Akins Ford Arena in Athen, Georgia, die am Freitag stattfand, wurde Haley mit einem Zehn-Glocken-Salut geehrt, einer traditionellen Geste, die in der Wrestling-Welt dem Andenken verstorbener Mitglieder gilt. In einem seiner letzten Auftritte hatte sein kanadischer Kollege Kevin Owens ein Armband mit der Aufschrift Bronson getragen und vor dem Publikum gesprochen. Owens hob hervor, das Haley das Performen liebte, seine Familie jedoch noch mehr schätzte. Er forderte die Anwesenden auf, füreinander da zu sein, einander zu lieben und zu verzeihen, und betonte,das Bronson vermisst werden würde.

Die Reaktionen aus der gesamten Branche waren einmütig in ihrer Trauer und Bewunderung. WWE-Legenden wie der sechzehnfache Weltmeister Ric Flair posteten Trauerbotschaften und bezeichneten Haley als einen Soldaten im Geschaft, der die Welt zu früh verlassen hat. Auch Diamond Dallas Page, ein Mitglied der WWE Hall of Fame, drückte seine tiefe Bestürzung aus und verglich die Situation schmerzlich mit dem Tod von Eddie Guerrero, der ebenfalls im Alter von dreiunddreißig Jahren verstarb. Die emotionale Resonanz zeigt, wie tief die Verbindung zwischen den Wrestlern war und wie sehr ihre Gemeinschaft von diesem Verlust betroffen ist.

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Haley hinterlässt eine bemerkenswerte Karriere, die auf einer langen Reise durch die Wrestling-Szene aufgebaut wurde. Ursprünglich trat er als Jonah Rock und J-Rock in der unabhängigen Wrestling-Szene auf, bevor er 2019 einen Vertrag bei WWE unterschloss. Obwohl er 2021 vorübergehend freigestellt wurde, kehrte er ein Jahr anschließend zurück und festigte seine Position bis zu seinem Tod. Ein Höhepunkt seiner jüngeren Karriere war der Gewinn des André-the-Giant-Memorial-Battle-Recals im Jahr 2024. zuletzt war er am 6. November beim großen Event Crown Jewel in Riad, Saudi-Arabien, im Einsatz,wo er unter anderem gegen Oba Femi antrat. Berichte deuten darauf hin, dass er sich noch von Verletzungen erholte, die er bei einem Streit während dieses Events erlitten hatte, bei dem er von der Bühne geworfen und durch einen Tisch geworfen wurde.

Der Tod von Bronson Reed markiert einen weiteren traurigen Wendepunkt für die Wrestling-Globus in den letzten Monaten. Er ist der zweite Wrestler, der in dieser kurzen Zeitspanne verstarb, nachdem im September ein englischer Wrestler im Alter von vierzig Jahren verstorben war, wobei auch damals keine offizielle Todesursache genannt wurde. Diese Häufung von Verlusten hat die Gemeinschaft verunsichert und verärgert, aber auch zu einer größeren Sensibilisierung für die gesundheitlichen Risiken des Sports geführt. Fans und Kollegen weltweit trauern nun um einen Mann, der nicht nur durch seine Größe auf der Ringbühne auffiel, sondern durch seine Menschlichkeit und seine Hingabe an die Familie und seine Kollegen.