Die WWE trauert um den Wrestler Jermaine Haley alias Bronson Reed. Er starb mit 38 Jahren an gesundheitlichen Komplikationen. Details zum letzten Auftritt in Saudi-Arabien.

Die Wrestling-Gemeinschaft ist von tiefer Trauer erfasst, nachdem die World Wrestling Entertainment ( WWE) den Tod ihres Wrestlers Jermaine Haley bestätigte. Der als Bronson Reed bekannte Athlet verstarb im Alter von 38 Jahren. Die offizielle Mitteilung des Unternehmens erfolgte am Freitagabend nach Ortszeit und sprach von gesundheitlichen Komplikationen als Todesursache. Haley galt als eine der profiliertesten Persönlichkeiten der Liga.

Todesumstände und offizielle Erklärung

Die WWE drückte in der offiziellen Erklärung ihr tiefes Beleid für die Hinterbliebenen aus. In dem Statement wurde Jermaine Haley als überlebensgroße Persönlichkeit beschrieben, die im Ring sowie als Mensch eine große Ausstrahlung besaß. Besonders hervorgehoben wurden seine Rolle als hingebungsvoller Familienvater und sein wertvoller Beitrag als Kollege im Team. Die Gedanken der gesamten Organisation gelten seiner engen Familie.

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Zu den Trauernden zählen seine schwangere Ehefrau Paige, die gemeinsame Tochter sowie zahlreiche Freunde und Kollegen. Die WWE betonte in der Nachricht die enge Verbundenheit, die zwischen den Wrestlern besteht und die nun durch den plötzlichen Verlust einer Lücke erfährt. Das Engagement von Haley in der Liga und seine Popularität bei den Fans werden als herausragend gewürdigt.

Letzter Auftritt in Saudi-Arabien

Die letzten öffentlichen Auftritte von Bronson Reed fanden im Rahmen der Großveranstaltung Crown Jewel in Saudi-Arabien statt. Dort stand der Wrestler im Ring und lieferte sich einen harten Kampf gegen seinen Kontrahenten Oba Femi. Die Auseinandersetzung war von hoher Intensität geprägt und endete mit einer spektakulären Aktion, die weit über den üblichen Rahmen eines Wrestling-Match hinausging.

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Während dieses Kampfes wurde Jermaine Haley durch einen Tisch geschleudert. Dieser Vorfall wurde im Anschluss von den Medien, darunter Fox News, detailliert berichtet. Die Szene im Ring markiert den letzten bekannten Auftritt des Wrestlers, bevor er die Region verließ und in die USA zurückkehrte. Die Umstände dieser Aktion standen in der öffentlichen Diskussion im Fokus der Nachrichten.

Verletzungen und medizinischer Kontext

Im Zusammenhang mit dem Sturz durch den Tisch wurden mehrere schwere Verletzungen gemeldet. Als Folgen des Aufpralls sollen Rippenbrüche und eine Nierenverletzung bei Jermaine Haley vorliegen. Diese medizinischen Angaben stammen aus Berichten über die unmittelbaren Folgen des Auftritts in Saudi-Arabien. Die Schwere dieser Verletzungen war der Anlass für seine Rückkehr in die Vereinigten Staaten.

Es ist jedoch nicht abschließend geklärt, ob diese spezifischen Verletzungen direkt zu seinem Tod führten. Die WWE sprach allgemein von gesundheitlichen Komplikationen, ohne eine direkte Kausalität zu den Ringverletzungen herzustellen. Die genaue medizinische Verbindung zwischen dem Sturz vor Ort und den späteren Umständen bleibt im Detail ungeklärt, während das Unternehmen die Trauer um den Kollegen bekundet.

Reaktion und Gedenken

Die Bestätigung des Todes durch die WWE löste eine Welle des Mitgefühls in der Fangemeinde aus. Bronson Reed, bürgerlich Jermaine Haley, wird als talentierter Athlet und charismatische Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Die Liga würdigt sein Leben und seinen Einsatz für das Wrestling-Entertainment mit einer offiziellen Stellungnahme, die den Respekt vor seiner Karriere und seinem privaten Engagement zum Ausdruck bringt. Die Nachrichten über seinen Tod verdeutlichen die fragile Natur der Sportart und den Verlust eines geschätzten Mitglieds.