Der 38-jährige WWE-Star Bronson Reed ist tot. Seine Landsfrau Rhea Ripley und die WWE trauern. Die Todesursache liegt bei medizinischen Komplikationen nach schwerer Verletzung.

Der Wrestling-Sport steht vor einem schockierenden Verlust. Der australische WWE -Künstler Bronson Reed, dessen bürgerlicher Name Jermaine Haley lautet, ist im Alter von nur 38 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine schwangere Ehefrau Paige sowie ihre gemeinsame kleine Tochter Deja. Die traurige Nachricht löst in der internationalen Wrestling-Community intensive Trauer aus.

Rhea Ripley ehrt den verstorbenen Wrestler

Rhea Ripley, eine australische Weggefährtin von Bronson Reed, äußert sich in einer bewegenden Botschaft auf der Plattform X zur Situation. Sie erinnert sich an die gemeinsame Zeit und betont die menschliche Seite des Verstorbenen. Ripley beschreibt Jermaine Haley als einen warmherzigen und strahlenden Menschen, dessen Lachen selbst langweilige Orte in fröhliche und sichere Räume verwandelt habe.

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Die 30-Jährige blickt auf ihre gemeinsamen Anfänge zurück. Sie traf Jermaine Haley das erste Mal, als sie zwölf Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt war er bei einem Ereignis namens "Riot City Wrestling" in Adelaide aufgetreten. Ripley war sich bereits damals sicher, dass er eine besondere Bedeutung für die australische Wrestling-Szene haben würde.

Beide Athleten schafften später den Sprung in die USA. Sie wurden internationale Stars und traten für ihr Heimatland auf der größten Wrestling-Bühne der Welt auf. Für Rhea Ripley war Bronson Reed jedoch mehr als nur ein Kollege. Sie betont, dass er immer auf sie aufgepasst habe. Er habe ihr eine Schulter zum Ausweinen geboten, wenn sie diese dringend benötigt habe.

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Ripley vergleicht Jermaine Haley mit einem Teddybären. Sie nennt ihn ihren Wrestling-großen Bruder. In ihrer Nachricht drückt sie aus, dass das Leben ohne seine Anwesenheit nicht mehr dasselbe sein wird. Ihre Worte gelten als persönliche Liebeserklärung an einen Mann, der einen einzigartigen Platz in ihrem Leben einnahm.

Schwere Verletzung kurz vor dem Tod

Der Tod wirft viele Fragen auf, da er nur wenige Wochen nach einem schweren Unfall eintrat. Bei der Veranstaltung "Crown Jewel" am 7. November in Saudi-Arabien war Bronson Reed in ein spektakuläres Ereignis verwickelt. Er griff in das Match seiner Partner von "The Vision" ein.

Während dieses Eingriffs wurde er von Oba Femi attackiert. Dabei wurde er von der Bühne durch mehrere Tische befördert. Berichten zufolge erlitt er dabei mehrere gebrochene Rippen. Zusätzlich zog er sich eine schwere Nierenverletzung zu.

Nach dem Vorfall musste Bronson Reed zunächst in Saudi-Arabien medizinisch behandelt werden. Erst später konnte er in die USA zurückkehren. Die genauen Auswirkungen der Verletzung auf seinen Gesundheitszustand blieben zunächst unklar. Die Öffentlichkeit wartete auf weitere Entwicklungen.

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Offizielle Bestätigung durch die WWE

Am 28. November machte die WWE seinen Tod öffentlich bekannt. Das Unternehmen nannte medizinische Komplikationen als Todesursache. Es bleibt unbestätigt, ob diese Komplikationen in direktem Zusammenhang mit den zuvor erlittenen Verletzungen standen.

Die genaue Verbindung zwischen dem Unfall in Saudi-Arabien und den späteren gesundheitlichen Problemen ist bisher nicht offiziell aufgeklärt. Die Community wartet auf weitere Informationen. Die Trauer um Jermaine Haley und Bronson Reed ist groß. Seine Frau Paige und seine Tochter Deja stehen nun im Zentrum der Fürsorge seiner Familie und Freunde.