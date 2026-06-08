WWE-Tour 2024: Deutschland fehlt auf der Europa-Karte - aber gibt es Hoffnung für 2026?

Die WWE tourt derzeit durch Europa, doch Deutschland bleibt außen vor. Nach den erfolgreichen Shows in Berlin und Düsseldorf im Januar fragen sich Fans: Wann kehrt die Wrestling-Liga zurück? Die Kombination von Saudi-Arabien- und Europa-Terminen 2026 könnte Chancen bieten. Berlin, Köln, Hamburg oder München im Rennen.

Die Wrestling -Liga WWE tourt derzeit durch Europa mit Stationen in Italien, Spanien, Frankreich, England und Polen, doch Deutschland bleibt von der diesjährigen Tour ausgeschlossen. Zwar begeisterte die WWE erst im Januar mit SmackDown in Berlin und RAW in Düsseldorf, wobei insbesondere Berlin einen historischen Abend erlebte, als Drew McIntyre den World Title gewann, doch bisher gibt es keine offiziellen Ankündigungen für neue Deutschland -Termine.

Traditionell veröffentlicht die WWE ihre Europa-Tourdaten oft erst spät, sodass Fans sich noch gedulden müssen. Nach der RAW-Show in Paris reisen die Superstars zunächst zurück in die USA, bevor am 20. Juni die WWE mit einer Live-Show in Wales nach Europa zurückkehrt. Anschließend folgen RAW und SmackDown in London, bevor die gesamte Karawane weiter nach Saudi-Arabien reist.

Dort wird die WWE bereits Ende 2025 intern für 2026 drei Großveranstaltungen planen: Nach dem Royal Rumble im Januar und Night of Champions am 27. Juni steht noch eine dritte Show aus, die traditionell im November stattfindet. In der Vergangenheit kombinierte die WWE ihre Saudi-Reisen häufig mit mehreren Europa-Terminen, da ein längerer Aufenthalt bei einem ohnehin geplanten Atlantikflug wirtschaftlich sinnvoll ist. Dies nährt die Hoffnung, dass Deutschland bei dieser Gelegenheit wieder berücksichtigt werden könnte.

Berlin gilt nach dem Erfolg von Bash in Berlin und der TV-Aufzeichnung Anfang des Jahres als heißer Kandidat, insbesondere für ein erstes reguläres RAW aus der Hauptstadt. Aber auch Köln, Hamburg und München haben Chancen, da sie bislang bei TV-Shows leer ausgegangen sind. Noch ist nichts entschieden und es gibt keine offizielle Ankündigung, doch hinter den Kulissen deutet viel darauf hin, dass deutsche Fans nicht mehr allzu lange warten müssen.

Bis dahin bleibt nur Geduld und die Hoffnung, dass Stars wie Roman Reigns und Rhea Ripley bald wieder deutschen Boden betreten





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