WWF begrüßt Weltnaturvertrag Ergebnisse in Armenien

Naturschützer in Armenien bewerten die Verhandlungsergebnisse zum Weltnaturvertrag. Der WWF sieht mehr Süßes als Saures bei den Zielen für den Artenschutz.

Naturschutzorganisationen in der armenischen Hauptstadt Jerewan reagieren mit einer differenzierten Einschätzung auf die Ergebnisse der internationalen Verhandlungen. Fast 200 Mitgliedsstaaten des Übereinkommens über die biologische Vielfalt waren dort insgesamt einen Tag länger als ursprünglich geplant zusammengekommen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand, wie die selbst gesteckten Ziele für den Schutz der Artenvielfalt trotz bisheriger Rückschläge und der akuten Krise der biologischen Vielfalt noch erreicht werden können.

Vorrang des Weltnaturvertrags in Armenien

Heike Vesper, Vorständin für Transformation Politik und Wirtschaft beim WWF Deutschland, fasste die Gesamtbilanz der Gespräche nüchtern zusammen. Sie betonte, es gebe insgesamt mehr Süßes als Saures in den Ergebnissen. Als das wichtigste Ergebnis aus Sicht des deutschen Zweigs des weltweiten Naturschutzverbands begrüßt, dass sich die Teilnehmerstaaten auf einen konkreten Aktionsplan geeinigt haben. Dieser Plan soll die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen vorantreiben und die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen.

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Der Hintergrund dieser intensiven Verhandlungen liegt in den Verpflichtungen, die vor vier Jahren im sogenannten Weltnaturvertrag getroffen wurden. Damals hatten sich die Staaten auf 23 konkrete Ziele zum Schutz und zur Wiederherstellung der Artenvielfalt geeinigt. Diese ambitionierten Vorgaben sollen bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Ein zentrales Unterziel lautet dabei, dass mindestens dreißig Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter effektiven Schutz gestellt werden müssen, um den Verlust der biologischen Vielfalt effektiv zu stoppen.

Kritik am Tempo der Umsetzung in Jerewan

Trotz der Einigung auf einen Aktionsplan bleibt die Skepsis bei vielen Beteiligten groß. Eine aktuelle Bestandsaufnahme hat deutlich gezeigt, dass die angestrebten Ziele ohne ein signifikantes Beschleunigen der Umsetzung nicht erreicht werden können. Die Frage, wie man das Tempo erhöhen kann, stand daher im Fokus der knapp zweiwöchigen Verhandlungen in Jerewan. Auch von Greenpeace kam Kritik, die den Zwischenbericht der Vereinten Nationen aufgriff.

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Greenpeace gab zu bedenken, dass die Konferenz zwar einen Kurs für die Umsetzung des Weltnaturvertrags festgelegt habe. Es fehle jedoch eine Antwort, die der im Zwischenbericht dargelegten Dringlichkeit der Situation gerecht werde. Die Naturkrise schreite schneller voran, als viele politische Prozesse reagieren könnten. Daher wird gefordert, dass die Beschlüsse der Konferenz nicht nur Worte bleiben, sondern in konkrete, schnelle Maßnahmen auf nationaler Ebene übersetzt werden müssen.

Kompromisse und Finanzierungsfragen bei Biodiversität

Laut der Organisation Greenpeace sollten Naturschutz und Biodiversität besser verzahnt werden, um langfristige Erfolge zu sichern. Die Beschlüsse der Konferenz stärkten zudem die Rahmenbedingungen für den Schutz der Wälder und Meere, was als positiver Aspekt gewertet wird. Der WWF berichtete von einem Kompromiss bei der Biodiversitätsfinanzierung, der zwar nur kleine Schritte in Richtung künftiger Lösungen darstelle, aber als Basis für weitere Verhandlungen dienen könne. Es gehe darum, die finanziellen Mittel zu sichern, die für den Schutz der Natur notwendig sind.

Jannes Stoppel von Greenpeace Deutschland bewertete die Beschlüsse der Weltnaturschutzkonferenz als Rückenwind für die kommenden Klimaverhandlungen in Antalya. Ebenso wichtig sei der Fokus auf den Schutz der Hohen See, einem wichtigen Gebiet für die globale Biodiversität. Er sieht in den Ergebnissen auch eine klare Aufforderung an Deutschland, die Ziele des Weltnaturabkommens mit mehr Einsatz und Priorität umzusetzen. Der Schutz der Natur darf nicht nur ein politisches Statement sein, sondern muss durch Taten untermauert werden.

Internationale Verantwortung und deutsche Rolle

Im Hinblick auf die internationale Dimension des Schutzes wurde betont, dass für den internationalen Naturschutz deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt werden müsse. Besonders wichtig sei dabei, dass diese Mittel direkt und effektiv indigenen Gemeinschaften zugutekommen. Diese Gruppen sind häufig die besten Hüter der natürlichen Ressourcen in ihren Lebensräumen und tragen maßgeblich zum Erhalt der Biodiversität bei. Eine direkte Unterstützung dieser Gemeinschaften wird als wirksamer Weg gesehen, den Naturschutz nachhaltig zu gestalten.

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Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider fasste die Position Deutschlands zusammen. Er sagte, Europäer hätten geschlossen und stark für die Natur verhandelt. Es gebe jedoch auch Bremser, die weniger Verantwortung übernehmen wollten, insbesondere in finanziellen Fragen. Dies zeige die politischen Spannungen innerhalb der internationalen Gemeinschaft. Schneider kündigte an, dass Deutschland sein Engagement für den Ausbau von Schutzgebieten an Land und auf See fortsetzen wird, um die vereinbarten Ziele zu erreichen.

Auch auf nationaler Ebene soll der Fokus auf die Wiederherstellung der Ökosysteme liegen. Schneider betonte, dass in Deutschland planvoll an der Renaturierung der Natur gearbeitet werden müsse. Dies erfordert nicht nur politische Beschlüsse, sondern auch die Bereitschaft, Ressourcen in den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu investieren. Die kommenden Monate und Jahre werden zeigen, ob die in Jerewan beschlossenen Wege auch tatsächlich zu einer Wende im Artenschutz führen können.