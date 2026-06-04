WWF-Marktcheck: Nur 27 Prozent der Fischprodukte in deutschen Supermärkten sind empfehlenswert

Der WWF hat eine Marktcheck durchgeführt, um die Nachhaltigkeit von Fischprodukten in deutschen Supermärkten zu bewerten. Laut den Ergebnissen schnitt nur 27 Prozent der untersuchten Fischprodukte als empfehlenswert ab.

Der WWF hat eine Marktcheck durchgeführt, um die Nachhaltigkeit von Fischprodukte n in deutschen Supermärkte n zu bewerten. Laut den Ergebnissen schnitt nur 27 Prozent der untersuchten Fischprodukte als empfehlenswert ab.

Der WWF hat 1519 Produkte aus dem Fisch- und Seafood-Sortiment der bedeutendsten Handelsketten bewertet. Die Bewertung basierte auf den Verpackungsinfos der Produkte. Der WWF hat festgestellt, dass es mehr zertifizierte Fischprodukte und weniger problematische Produkte gibt als früher.

Allerdings werden noch immer Fischprodukte angeboten, die aus überfischten Beständen stammen oder mit umweltbelastenden Methoden gefangen werden. Knapp ein Viertel der Seafood-Produkte steht auf der Roten Liste. Knapp die Hälfte der Produkte sind aus Nachhaltigkeitsperspektive nur eine zweite Wahl. Fünf Fisch- und Seafood-Produkte dominieren das Sortiment: Alaska-Seelachs, Hering, Makrele, Lachs und Garnelen.

Die Chance, auf ein 'Fisch mit guten Gewissen' zu treffen, ist laut Mark Heuer unterschiedlich. Makrelenprodukte stammen zu rund 92 Prozent aus Quellen, die der WWF als kritisch einstuft. Der WWF empfiehlt, auf Fischprodukte mit glaubwürdigen Zertifizierungen und die Vermeidung von Grundschleppnetzfischerei zu achten. Diese Kombination schließe das Gros der Fischprodukte von der Roten Liste zuverlässig aus





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