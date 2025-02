X (ehemals Twitter) muss Daten für Wahlforschung zur Verfügung stellen

Das Berliner Landesgericht hat X (ehemals Twitter) zur Herausgabe von Daten für Wissenschaftlerin zum Thema Wahlbeeinflussung verurteilt. Das Urteil ist besonders relevant für Deutschland, da X-Chef Elon Musk sich privat in den deutschen Wahlkampf eingemischt hat.

Die Plattform hatte sich zuvor geweigert, den Wissenschaftlern öffentlich zugängliche Daten zur Verfügung zu stellen, jedoch setzte das Berliner Landesgericht in einem Urteil mit der Begründung, dass weiteres Warten das Forschungsprojekt gefährden würde, die Ansprüche der Wissenschaftler durch. Das Urteil basiert auf dem (DSA), das Plattformen verpflichtet, Forschern solche Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München aus dem Jahr 2024 erwies, dass die Algorithmen von Facebook und Instagram politische Werbung unterschiedlich ausspielen, wobei bestimmte Parteien bevorzugt werden. Die Plattform X ist in diesem Kontext, besonders vor der bevorstehenden Bundestagswahl, besonders relevant. Elon Musk, der CEO von X, hatte sich vor der US-Wahl letzten Jahres bereits öffentlich für den republikanischen Kandidaten Trump ausgesprochen. Studien aus dem Jahr 2024 ergaben, dass falsche oder irreführende Aussagen von Elon Musk über die US-Wahl auf X insgesamt 2 Milliarden Aufrufe erzielten. Experten betonen, dass die Plattform eine zentrale Rolle bei der Verbreitung von Falschinformationen über entscheidende Swing States spielte.Berichte zufolge, hat der Milliardär auch danach Wahlempfehlungen zugunsten der Partei abgegeben und sich mehrmals öffentlich mit Parteimitgliedern der AfD gezeigt. Ob sich die Sympathie des CEOs auch in einer Wahlbeeinflussung auf seiner Plattform widerspiegelt, muss die Forschung zeigen. Der Geschäftsführer des DRI, Michael Meyer-Resende, betont auf der Seite des GFF die Neutralität seiner Organisation. Simone Ruf, Juristin und stellvertretende Leiterin des Center for User Rights des GFF fasst das zusammen: Die Entscheidung ist ein riesiger Erfolg für die Forschungsfreiheit und unsere Demokratie! Wir haben den Zugang zu relevanten Forschungsdaten erkämpft und schieben damit Versuchen, Wahlen zu beeinflussen, einen Riegel vor. Ein starkes Zeichen für den Schutz unserer Grundrechte im digitalen Zeitalter





