X-Men 97: Die beste Marvel-Serie verteidigt ihren Titel erfolgreich

Die zweite Staffel von X-Men 97 setzt nahtlos an die erste an und zeigt die X-Men, die in verschiedene Zeitalter transportiert wurden und sich einer gemeinsamen Bedrohung stellen müssen: Apocalypse. Die Story ist von Minute 1 an spannend und bietet durch die unterschiedlichen Settings keine Sekunde Langeweile. Die Serie gewährt ihren Figuren auch Raum für emotionale Momente und stellt Marvel-Figuren in den Fokus, die bei der breiten Masse eher unbekannt sind. Die schicken Animationen und die konstante Abwechslung machen X-Men 97 zu einem echten Spaß.

X-Men 97 ist zurück und hat seine Position als beste Marvel-Serie erfolgreich verteidigt. Die erste Staffel hatte eine Zustimmungsrate von 99 % und ist damit die bestbewertete Marvel-Serie überhaupt.

Die zweite Staffel setzt nahtlos an die erste an und zeigt die X-Men, die in verschiedene Zeitalter transportiert wurden und sich einer gemeinsamen Bedrohung stellen müssen: Apocalypse. Die Story ist von Minute 1 an spannend und bietet durch die unterschiedlichen Settings keine Sekunde Langeweile. Die Serie gewährt ihren Figuren auch Raum für emotionale Momente und stellt Marvel-Figuren in den Fokus, die bei der breiten Masse eher unbekannt sind.

Die schicken Animationen und die konstante Abwechslung machen X-Men 97 zu einem echten Spaß. Die Serie ist ein Muss für echte Comic-Nerds, die mit den X-Men aufgewachsen sind und alles verschlingen, was mit den populären Mutanten zu tun hat. Wer Staffel 1 mochte, wird Staffel 2 lieben





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