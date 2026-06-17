'X-Men 97' Staffel 2: Die beste Marvel-Serie kehrt zurück und übertrifft sich selbst

Die erfolgreiche Marvel-Serie 'X-Men 97' kehrt im Juli auf Disney+ zurück und setzt die Geschichte nahtlos fort. Fans der ersten Staffel können sich auf eine packende Fortsetzung freuen, die den Titel der besten Marvel-Serie gerecht wird. Die Serie überzeugt durch ihre spannende Story, die in verschiedenen Zeitaltern spielt, und ihre emotionalen Momente, die den Figuren Raum geben. Auch unbekannte Marvel-Figuren kommen in 'X-Men 97' zu Heldentaten und sorgen für Abwechslung. Die Serie ist ein echter Spaß für Comic-Nerds und alle, die die X-Men lieben.

Die erfolgreichste Marvel -Serie kehrt zurück: ' X-Men 97 ' startet im Juli auf Disney+ und setzt die Geschichte nahtlos fort. Fans der ersten Staffel können sich auf eine packende Fortsetzung freuen, die den Titel der besten Marvel -Serie gerecht wird.

Die Serie überzeugt durch ihre spannende Story, die in verschiedenen Zeitaltern spielt, und ihre emotionalen Momente, die den Figuren Raum geben. Auch unbekannte Marvel-Figuren kommen in 'X-Men 97' zu Heldentaten und sorgen für Abwechslung. Die Serie ist ein echter Spaß für Comic-Nerds und alle, die die X-Men lieben. Wer Staffel 1 mochte, wird Staffel 2 lieben





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