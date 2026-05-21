Xabi Alonso kehrt nach turbulenter Saison an Chelsea zurück, soll Kader auffrischen

Nachdem Xabi Alonso bei Real Madrid seine Karriere beendet hat, kehrt der Spanier ab der kommenden Saison an Chelsea zurück. Alonso soll den Kader auffrischen und dabei konkrete Wünsche haben. Laut dem englischen Online-Portal "Caught Offside" soll er insbesondere auf drei Positionen nachlegen: Ein Top-Stürmer, ein neuer Torwart und ein weiterer Innenverteidiger.

Nach seinem frühen Aus bei Real Madrid wird Xabi Alonso (44) ab der kommenden Saison wieder am Seitenrand zu sehen sein. Der Spanier übernimmt den und soll nach einer desolaten Saison den Erfolg zurück an die Stamford Bridge bringen.

Dafür muss der Kader allerdings ordentlich verstärkt werden und Alonso soll bereits konkrete Wünsche dafür haben. Laut dem englischen Online-Portal "Caught Offside" will der Ex-Leverkusen-Trainer insbesondere auf drei Positionen nachlegen. Ein Top-Stürmer soll kommen, ein neuer Torwart sowie ein weiterer Innenverteidiger. Speziell in der Offensive hat Alonso große Wünsche.

So soll Galatasarays Angreifer Victor Osimhen (27) laut dem Bericht Priorität in London haben. Der Nigerianer hat in Istanbul zwar noch einen Vertrag bis 2029, wird aber immer wieder mit einem Sommerwechsel in Verbindung gebracht. Bei einem Marktwert von 75 Millionen Euro dürfte dieser Transfer durchaus teuer werden. Auch zwischen den Pfosten soll nachgebessert werden.

Stammtorwart Robert Sanchez (28) wird immer wieder kritisiert, da er durch seine Inkonstanz in einer wackligen Chelsea-Defensive zu selten ein sicherer Rückhalt war. Als Wunschspieler gilt laut "Gazzetta dello Sport"-Informationen Frankreichs Schlussmann Mike Maignan (30). Problem: Maignan hat sein Arbeitspapier beim AC Milan erst Anfang des Jahres bis 2031 verlängert, dürfte also teuer werden. Sollte Mailand am letzten Spieltag noch die Champions League verpassen, könnte in diese Personalie noch einmal Schwung reinkommen.

Die letzte Position, die Alonso wohl angehen möchte, ist die Innenverteidigung. Die "Blues" werden, wie mehrere Top-Klubs Europas, immer wieder mit Sporting-Youngster Ousmane Diomandé (22) in Verbindung gebracht. Es bleibt jedoch weiterhin offen, ob der Ivorer im Sommer den nächsten Schritt machen möchte. Fest steht: Auf den FC Chelsea wartet ein turbulenter Sommer.

Einen Spieltag vor dem Saisonende stehen die Londoner auf einem Conference-League-Platz, sie könnten das europäische Geschäft aber auch noch ganz verpassen. Mit Alonso soll nach einer unruhigen Saison wieder Ruhe auf der Trainerbank einkehren





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