Der Trainer von Chelsea scheint beim Abgang des Linksverteidigers Marc Cucurella wenig eingebunden gewesen zu sein. Der Transfer des 27-jährigen Cucurella zu Real Madrid soll um die 60 Millionen Euro kosten und war alles in anderthalb oder zwei Tagen erledigt.

Xabi Alonso scheint beim teuersten Abgang von Chelsea wenig eingebunden gewesen zu sein. Der Trainer des Premier-League-Klubs ist offiziell erst seit knapp einem Monat im Amt und sollte daher bereits in das Transfer geschehen involviert sein.

Allerdings wurde Alonso erst durch einen Beitrag des Transfer-Experten Fabrizio Romano von dem möglichen Abschied des Linksverteidigers Marc Cucurella erfahren. Von Klubseite gab es weder während der Verhandlung noch nach der offiziellen Verkündung des Wechsels eine Information für Alonso. Der 27-jährige Cucurella wechselt von Chelsea zu Real Madrid und unterschreibt einen Vertrag bis 2032. Der Transfer soll um die 60 Millionen Euro kosten und war alles in anderthalb oder zwei Tagen erledigt





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