Xabi Alonso soll neuer Cheftrainer von Chelsea werden

Nach dem gescheiterten Experiment mit Liam Rosenior sucht Chelsea dringend eine dauerhafte Lösung. In Alonso scheint man sie gefunden zu haben. Sollte es zu einem Trainerwechsel kommen, würde Alonso zurückkehren und bereit sein, das Amt zu übernehmen. Die Gespräche zwischen seinem Umfeld und Chelsea-Verantwortlichen sollen voranschreiten. Laut Guardian hält die Mannschaft Alonso für den idealen Kandidaten als neuen Chefcoach. In der Branche wächst das Gefühl, dass ein Deal zustande kommt. Bewegung wird nach dem FA-Cup-Finale gegen Manchester City am Samstag erwartet. Chelsea will den neuen Trainer unbedingt vor dem WM-Start am 11. Juni präsentieren – also in weniger als einem Monat.

Der spanische Nationalspieler Xabi Alonso soll bereits überzeugt sein, dass er neuer Cheftrainer an der Stamford Bridge wird. Nach dem gescheiterten Experiment mit Liam Rosenior sucht Chelsea dringend eine dauerhafte Lösung.

In Alonso scheint man sie gefunden zu haben. Sollte es zu einem Trainerwechsel kommen, würde Alonso zurückkehren und bereit sein, das Amt zu übernehmen. Die Gespräche zwischen seinem Umfeld und Chelsea-Verantwortlichen sollen voranschreiten. Laut Guardian hält die Mannschaft Alonso für den idealen Kandidaten als neuen Chefcoach.

In der Branche wächst das Gefühl, dass ein Deal zustande kommt. Bewegung wird nach dem FA-Cup-Finale gegen Manchester City am Samstag erwartet. Chelsea will den neuen Trainer unbedingt vor dem WM-Start am 11. Juni präsentieren – also in weniger als einem Monat.

Die umstrittene Klubführung mit fünf Sportdirektoren soll laut Bericht bestehen bleiben. Allerdings ist man sich bewusst, dass ein Trainer vom Format Alonso bei Transfers ein gewichtiges Wort mitreden muss. Chelsea-Spieler sollen abwehrend auf ihn reagieren. Robert Lewandowski steht bei Barça nämlich vor dem Abschied.

Eine Vertragsverlängerung mit dem Polen gilt derzeit als unwahrscheinlich. Die Katalanen suchen deshalb intensiv nach einem neuen Stamm-Stürmer. Weil Atlético-Star Julián Álvarez wohl zu teuer ist, schwenkt Barcelona um – und blickt nach England. Im Fokus soll Chelsea-Angreifer João Pedro stehen.

Der Brasilianer zählt in dieser Saison zu den stärksten „Blues“-Profis und soll intern als realistischere Alternative gelten





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