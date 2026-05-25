Nachdem die Premier-League-Saison beendet wurde, übernimmt Xabi Alonso den Klub im Juli. Gary Neville sieht die Aufgabe von Alonso bei Chelsea als eine Mammut-Aufgabe und sieht die Saison von Chelsea als katastrophal an. Während Chelsea frustriert ist, feiert Sunderland Platz sieben und qualifiziert sich damit für die Europa League.

Nachdem die "Blues" am letzten Spieltag bei Sunderland nur auf Rang zehn beendet haben, beendet die Premier-League-Saison Xabi Alonso , der den Klub im Juli übernehmen wird.

Gary Neville sieht die Aufgabe als Trainer von Alonso bei Chelsea als eine Mammut-Aufgabe an. Alonso muss alles in einer Person sein, Trainer, Sportdirektor und Besitzer. Neville sieht die Saison von Chelsea als katastrophal an und sieht die Aufgabe von Alonso als die Regulierung des Klubs. Während Chelsea frustriert ist, feiert Sunderland Platz sieben und qualifiziert sich damit für die Europa League. Alonso beginnt im Juli den Umbau bei den "Blues"





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