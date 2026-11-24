Xabi Alonso steht bei Chelsea unter massivem Druck. Nach vier Niederlanden in fünf Spielen und einer schwachen Defensive rutscht der Klub in die Tabellenmitte.

Die anfängliche Euphorie um Xabi Alonso bei den Chelsea Football Club ist rasch verflogen. Nach sechs Siegen in den ersten neun Pflichtspielen schien der spanische Trainer den Weg zu erneuerter Stärke zu weisen. Doch die Realität hat sich geändert. Seitdem verlor das Team vier seiner letzten fünf Pflichtspiele, was den Druck auf den 44-Jährigen erheblich steigerte. Die Enttäuschung der Anhängerschaft zeigte sich deutlich, als Fans beim 1:4 gegen Leeds United das Stadion vor Spielende verließen.

Tabelle und Kritik an der Defensive

Chelsea befindet sich aktuell auf dem achten Platz der Tabelle. Fünf Punkte liegen zwischen dem Verein und den Champions-League-Plätzen. Die Defensive stellt ein schwerwiegendes Problem dar. In elf Ligaspielen kassierte das Team 20 Gegentore. Dies macht Chelsea nach Crystal Palace, Manchester United, Coventry City und Ipswich Town zu der fünftschlechtesten Abwehr der Liga. Die medialen Kommentare sind hart. Die BBC bemerkte, dass Alonso bereits den Feuerwehrmann spielen müsse. Alan Shearer fügte hinzu, dass Alonsos Flitterwochen bei den Blues mit Fug und Recht als vorbei gelten können.

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Mentale Herausforderungen und Trainerstatement

Xabi Alonso ist sich der schwierigen Lage bewusst. Er erklärte öffentlich, dass sich das Team in einer heiklen mentalen Phase befindet. Zu den buhenden Fans sagte er, er verstehe deren Enttäuschung und teile sie. Er betonte, dass das einzige Mittel hartes Arbeiten und das Beste geben sei, um das Blatt zu wenden. Trotz dieser Worte zeigen die Ergebnisse der letzten Zeit keine Besserung. Die sozialen Medien waren voller Forderungen nach seiner Entlassung. Der Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtete jedoch, dass bei den Verantwortlichen von Chelsea noch niemand über eine Kündigung nachdenkt.

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Verletzungspech und offensive Schwäche

Neben der defensiven Instabilität plagt das Team auch eine lange Liste von Ausfällen. Seit der Verletzung von Joao Pedro an der Oberschenkelmuskulatur Mitte Oktober funktioniert die Offensive kaum noch. Ohne den Spieler schießen die Blues im Schnitt weniger als ein Tor pro Spiel. Weitere fehlende Spieler sind Jorrel Hato, Maxence Lacroix, Reece James und Jamie Gittens. Gegen Leeds verletzte sich zusätzlich Moises Caicedo. Die Offensive ist somit stark geschwächt. Alonso sucht verzweifelt nach einer stabilen Grundordnung. Er wechselt dabei immer wieder zwischen einer Vierer- und einer Dreierkette. Bisher scheint keine dieser Taktiken zu funktionieren.

Kritische nächste Aufgaben für den Trainer

Die nächsten Spiele werden entscheidend für die Zukunft von Xabi Alonso sein. Das Team tritt bei den Abstiegskandidaten Nottingham Forest an. Zudem folgt ein Auftritt gegen Crystal Palace. Sollten diese Spiele nicht positiv ausgehen, wächst die Gefahr weiter. Der Druck auf den Trainer nimmt weiter zu. Die Kombination aus schlechter Defensive, offensiver Stagnation und Verletzungen macht es für den Verein schwierig. Die Erwartungen waren nach dem Meistermacher-Titel bei Bayer Leverkusen hoch. Die aktuelle Performance entspricht diesen jedoch nicht. Die Fans verlieren zunehmend das Geduld. Eine Wende muss bald gelingen.