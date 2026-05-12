Xabi Alonso: Wunsch-Nachfolger für Trainer Arne Slot bei Liverpool?

Xabi Alonso genießt Kult-Status an der Anfield Road und gilt als Wunsch-Nachfolger für Trainer Arne Slot bei Liverpool. Alonso spielte von 2004 bis 2009 für den FC Liverpool und gewann mit den "Reds" die Champions League und den englischen Pokal. Der Niederländer hat jedoch eine enttäuschende Spielzeit zu verantworten und muss sich mit Alternativen beschäftigen.

An der Anfield Road genießt Xabi Alonso (44) Kult-Status. Von 2004 bis 2009 spielte der Spanier für den FC Liverpool , 2005 gewann er mit den "Reds" die Champions League, 2006 den englischen Pokal.

Logisch, dass der ehemalige Mittelfeldspieler für viele Fans des LFC Wunsch-Nachfolger für Trainer Arne Slot (47) wäre. Der Niederländer hat nach seiner Meister-Saison 24/25 eine enttäuschende Spielzeit zu verantworten – trotz Rekord-Investitionen. Kylian Mbappé postet fröhliche Emojis und lächelt – während Real im Chaos versinkt. Allein: Trotz wachsender Unzufriedenheit und obwohl Slot gefühlt schon oft kurz vor der Entlassung stand, deutet derzeit nicht viel darauf hin, dass sich die Liverpool-Bosse von ihrem Trainer trennen werden.

Und so muss sich Alonso – 2024 Double-Sieger mit Bayer Leverkusen, Anfang 2026 bei Real Madrid beurlaubt – auch mit Alternativen beschäftigen.! Mega-Klub FC Chelsea sucht nach einem Trainer für die kommende Saison, hat dabei mehrere Namen auf der Shortlist. Alonso ist Berichten englischer Tageszeitungen zufolge einer davon. Die weiteren: Andoni Iraola (43/Bournemouth), Marco Silva (48/Fulham), Oliver Glasner (51/Crystal Palace), Cesc Fabregas (39/Como) und Filipe Luis (40).

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll Alonso seine Berater kontaktiert haben. Er sei offen für einen Wechsel in die Premier League. Der Spanier war im vergangenen Sommer von Leverkusen zu Real Madrid gewechselt, dem Klub, für den er zwischen 2009 und 2014 spielte. Alonso entwickelte die Mannschaft der Königlichen allerdings nicht wie von der Klubführung gewünscht, erfuhr nach öffentlichen Attacken von Flügelspieler Vinicius Jr. kaum Rückendeckung von Präsident Florentino Perez (79).

Bereits im Januar trennten sich die Wege wieder, Alonso wurde durch Alvaro Arbeloa (43) ersetzt – der allerdings am Ende der titellosen Saison vermutlich ebenfalls wieder ersetzt werden dürfte





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