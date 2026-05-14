Xanten's Siegfriedspektrakel: Tradition, Mittelalter und Traditionelle Technik

Das Xanten's Siegfriedspektrakel ist eine beliebte Veranstaltung, die seit 2003 in der ältesten Stadt am Niederrhein stattfindet. Es ist ein viertägiges Fest, das entlang der historischen Stadtmauer von Klever Tor bis Kriemhildmühle stattfindet. Barrierefreiheit: Gelände rollstuhlgeeignet; Besucher mit B-Schein zahlen ermäßigt, Begleitperson frei. Das Spektakel bietet eine Mischung aus Mittelalter, Tradition und Traditionelle Technik. Besucher können Ritter, Handwerkern und Händler in historischer Gewandung sehen, Schmiede hämmern, Gaukler treiben ihr Unwesen, Stelzenläufer balancieren über den Rasen. Es gibt auch zwei Bühnen mit Bands und Gaukler, Feuerkünstler, Puppenspieler aus den Niederlanden und Zauberer Magnus von Xanten. Es ist ein Erlebnis, das viele Menschen an den Niederrhein zieht.

Seit 2003 feiert die älteste Stadt am Niederrhein ihren bekanntesten Sagensohn - in diesem Jahr bereits zum 22. Mal. Vier Tage lang erstreckt sich das Fest auf einem Kilometer entlang der historischen Stadtmauer vom Klever Tor bis zur Kriemhildmühle.

Barrierefreiheit: Gelände rollstuhlgeeignet; Besucher mit B-Schein zahlen ermäßigt, Begleitperson frei. Der Geruch von Ledergeschirr und Räucherwerk liegt in der Luft, irgendwo hämmert ein Schmied, Jubel ertönt von der historischen Stadtmauer Xantens. Sarah aus Neustadt und Matze aus Wittenberge betreiben beim Siegfriedspektakel eine Schänke. In der Lutherstadt Wittenberge lernte Matze das Mittelalter kennen - über Luther, seine Geschichte und den Geist einer längst vergangenen Zeit.

Schon früh zog er sein erstes historisches Gewand an - und von da an gab es für ihn kein Zurück mehr. Ein Erlebnis, das hier viele teilen. Cindy, Sebastian und der kleine Björn sind aus Wattenscheid verkleidet angereist. Genau das macht den Reiz dieses Festes aus, das seit 2003 viele Menschen an den Niederrhein zieht.

Cindy, Sebastian und ihr zehn Monate alter Sohn Björn aus Wattenscheid besuchen jedes Jahr mehrere Mittelaltermärkte. Ihre Liebe zur Epoche zeigt sich auch in ihrer Wikingerhochzeit. Zwischendurch tummeln sich Ritter, Handwerkern und Händler in historischer Gewandung. Schmiede hämmern, Gaukler treiben ihr Unwesen, Stelzenläufer balancieren über den Rasen.

Rund 200 Ritter, Burgfrauen und Gaukler bevölkern das Gelände. Mehrere Tausend Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet - trotz des wechselhaften Wetters. Birgit aus Düsseldorf gibt beim Siegfriedspektakel Einblicke in eine fast vergessene Technik: die Nadelbindung. Das Prinzip klingt simpel - Verschlingungen von Fäden mit einer einzigen Nadel.

Dahinter steckt Jahrtausende altes Wissen: erklärt sie, während ihre Hände flink Schurwolle zu einem netzartigen Gewebe verknüpfen. Das Publikum lauscht gebannt, Kinder drängen sich nach vorne und dürfen auch gerne selbst die Nadel führen. Mehrere hundert Kilometer reist Thorsten aus Zeuthen bei Berlin nach Xanten - für ihn nichts Ungewöhnliches. Als Eisenwarenhändler ist er das ganze Jahr über auf Mittelaltermärkten von Flensburg bis zum Bodensee unterwegs.

Sein Stand neben der Kriemhildmühle ist ihm besonders wichtig. Abends belohnen gute Gespräche, ein Becher Met und die Gemeinschaft im Ritterlager. Zweimal täglich – um 13:00 und 16:30 Uhr – donnern Ritter beim Lanzenstechen über die Turnierbahn an der Kriemhildmühle. Freitagnacht brennt das Gelände beim Feuerturnier.

Kinder freuen sich besonders auf Drache Fangdorn, der dreimal täglich den Nibelungenschatz mit Feuerbrünsten verteidigt. Auf zwei Bühnen spielen Bands wie The Sandsacks, Cultus Ferox und Fabula. Dazu Gaukler, Feuerkünstler, Puppenspieler aus den Niederlanden, Zauberer Magnus von Xanten und rund einen Kilometer bestehend aus 80 Händler- und Handwerkerständen. Das Spektakel wäre nicht dasselbe ohne seinen historischen Rahmen.

Xanten ist nicht irgendeine Stadt - sie ist laut dem Nibelungenlied, niedergeschrieben um das Jahr 1200, der Geburtsort Siegfrieds. Jener berühmte mittelhochdeutsche Vers beschreibt es so: frei übersetzt: in einer weithin bekannten Burg, unten am Rhein, die Xanten hieß. Der Drachentöter, Sohn von König Siegmund, wuchs in Xanten am Rhein auf, badete im Blut des Drachen Fafnir und wurde fast unverwundbar – bis auf die Stelle zwischen den Schulterblättern.

Hagen von Tronje nutzte sie, tötete Siegfried und löste Kriemhilds blutige Rache aus. Heute erinnern ein Museum und mehrere Straßennamen an die Sage. Seit Anfang Mai können Besucher im Botanischen Garten in Dortmund die neue Titanenwurz sehen. Jetzt hat sie auch einen Namen





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