Der niederländische Nationalspieler Xavi Hernández äußert sich schockiert über die historische 0:5-Niederlage gegen Deutschland. Kritik an fehlendem Geist und Werten.

Xavi Hernández bleibt nach der schweren 0:5 -Niederlage der niederländischen Nationalmannschaft gegen Deutschland sprachlos und sichtlich getroffen. Der niederländische Auswahlcoach saß blass und niedergeschlagen in den Katakomben des Olympiastadion s, nachdem sein Team der Elftal eine historische Pleite erlitten hatte. Diese Begegnung markiert einen der tiefsten Momente in der jüngeren Geschichte des niederländischen Fußballs, da es sich um die höchste Niederlage seit mehr als sechs Jahrzehnten handelt.

Schockierende Niederlage belastet den Coach

Die emotionale Last der Niederlage war deutlich an der Miene des einstigen Mittelfeld-Maestros der spanischen Weltmeister-Generation von 2010 abzulesen. Er rang nicht nur um Worte, sondern auch um seine innere Fassung, nachdem das Ergebnis von null zu fünf für das niederländische Team ausfiel. Die Tatsache, dass nur achtmal in der Geschichte der Elftal ein höheres Defizit eingefahren wurde, unterstreicht die Schwere dieses sportlichen Rückschlags. Die letzte vergleichbare Katastrophe datiert auf das Jahr 1959, als die Niederlande ein 0:7 gegen Deutschland hinnehmen mussten.

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Entschuldigung und Appell an den Charakter

Xavi Hernández wandte sich direkt an die Fans und sprach eine klare Entschuldigung für das gezeigte Verhalten auf dem Platz aus. Er betonte, dass es den Spielern an Glauben gefehlt habe, um das Spiel zu gewinnen. Für den Coach ist es unakzeptabel, wenn auf dem Platz kein angemessener Geist und keine angemessenen Werte vertreten sind. Er bezeichnete sich selbst als enttäuscht und sehr traurig, da er zuvor stolz auf die Leistungen seiner Mannschaft war. In den drei Tagen vor diesem Spiel hatte die Elftal Griechenland mit einem klaren 7:0 besiegt, was die Diskrepanz zum aktuellen Ergebnis noch drastischer machte.

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Fehlende Stars und falsche Entspannung

Ein entscheidender Faktor für die schwache Leistung war das Fehlen wichtiger Säulen der aktuellen Nationalmannschaft. Kapitän Virgil van Dijk, Frenkie de Jong und Ryan Gravenberch fehlten in der Startaufstellung, was das Team ohne ihre Führungsspieler verletzlich machte. Xavi vermutete, dass die Spieler zu entspannt waren, weil das Erreichen des Viertelfinals als Gruppenzweiter bereits gesichert war. Diese mentale Haltung führte zu einem kompletten Gegensatz zu den guten Leistungen in den ersten fünf Spielen der Turnierphase.

Harte Presse und brutales Erwachen

Die niederländische Presse ging nach dem Spiel hart mit der Elftal ins Gericht und sprach von einer Demütigung. Das Magazin De Telegraaf titelte, dass die Niederlande in Deutschland abgeschlachtet worden seien. Eine weitere Meldung im AD sprach von einem brutalen Erwachen für das Team. Xavi blieb überrascht, wie sehr das Team in diesem einen Spiel unterging, obwohl die Strategie im Turnierverlauf bisher aufgegangen war. Er betonte, dass diese Art von Niederlage nicht akzeptiert werden darf und das Team sich nicht so leicht unterkriegen lassen darf.